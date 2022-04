“Een geïrriteerde huid heeft vooral rust nodig.” Dermatoloog geeft voor elk van de 7 soorten roodheid een oplossing

Ruw ontmoet verfijnd: beeldend kunstenaar Frieke Janssens toont haar verbouwde garage aan de Dijle

Het is amper te geloven, maar vroeger werd er in het huis van Frieke volop aan auto’s gesleuteld. Dat verleden zie je nog altijd in het ruige kantje van het interieur, maar het heeft ook heel wat verfijnde elementen. Het levert een bijzonder totaalplaatje op, op een al even bijzondere locatie aan de Dijle. “Door het grote raam lijkt het alsof je tot aan het water kunt met je voeten.”

10 april