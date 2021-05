Een duurzame kleerkast? Modeblogger Eline toont hoe het moet: “Met trends houd ik al jaren geen rekening meer”

Niet elke modeblogster is een shopverslaafde trendaddict. Dat bewijst Eline Rey (28). Zij houdt haar kleerkast zo klein en duurzaam mogelijk. Tegelijk timmerde ze voort aan haar unieke, minimalistische kledingstijl. Daar kunnen we nog iets van leren. Aan de hand van haar signature look vertelt Eline hoe ze haar outfits samenstelt en waar ze rekening mee houdt tijdens het shoppen.

Wie is Eline Rey? • 28 jaar

• blogt op haar website over duurzame mode, beauty en accessoires

• heeft meer dan 25.000 volgers op Instagram

Eline blogt al meer dan zeven jaar en schrijven over mode is altijd haar dada geweest. Maar sinds 2017 is er iets veranderd. “Pr-bureaus stuurden me aan de lopende band kledingstukken op, in de hoop dat ik ze zou aantrekken en er foto’s van zou delen. En hoe meer ik daarover nadacht, des te oncomfortabeler ik me erbij voelde. Waar komen die kleren vandaan? Door wie worden ze gemaakt? Nadat ik de ophefmakende documentaire ‘The True Cost’ had gezien, over kinderarbeid en de verwoestende impact van fast fashion, bleef ik gedesillusioneerd achter. Ik gaf mezelf een missie: vanaf dan zou ik enkel nog shoppen bij humane, transparante en ecovriendelijke merken.”

Quote Indigo­blauw is mijn lievelings­kleur. Dat staat mooi bij mijn lichte huid en haren, en combineer ik graag met zwart, wit of beige. Modeblogger Eline Rey

“Mijn outfit is dus volledig duurzaam. De blauwe trui is een van mijn favoriete stuks uit mijn kleerkast. Ze komt van het Duitse faire label Lanius, en ik kocht haar bij de winkel Supergoods. Dat is een van mijn lievelingswinkels in eigen land. Online én offline. Vanwege het aanbod, maar ook omdat de verkopers er behulpzaam zijn en je met veel plezier uitleg geven over de collecties die er in de rekken liggen.”

“Indigoblauw is trouwens mijn lievelingskleur. Vroeger ging ik bijna altijd in ’t zwart gekleed. Ik droeg niet graag frivole kleuren, omdat mensen me dan jonger inschatten dan ik werkelijk ben. Nu trek ik me daar minder van aan en voel ik me iets meer op mijn gemak bij felle kleuren. Vooral Frans knalblauw trekt me aan. Dat staat mooi bij mijn lichte huid en haren, en combineer ik graag met zwart, wit of beige. Het geeft een sobere look meteen een vrolijke toets. Daarnaast heb ik een zwak voor kaki of mosgroen. Die kleur past goed bij beige, bruin of wit.”

Vegan of vintage is ook duurzaam

“De blazer kocht ik bij Filippa K, een Zweeds merk dat bekendstaat om hun faire, minimalistische en Scandinavische collecties. Het was niet goedkoop, maar voor een tijdloos item dat ik lang kan dragen, durf ik - na goed nadenken - een kleine tweehonderd euro betalen. Een flinke duit, ja. Maar ik geef liever geld uit aan iets waar ik jarenlang van geniet, dan enkele euro’s te geven aan een shirt dat ik na enkele maanden kan weggooien. De broek is van het Duitse duurzame label Armed Angels. Daar kan je zowel goeie basics als opvallende, modebewuste stuks en leuke silhouetten op de kop tikken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Eline Rey. © rv

Het leuke aan duurzame mode, zegt Eline, is dat het een containerbegrip is en veel verschillende aspecten omvat. Je kan shoppen bij fair fashion-labels, maar er zijn ook andere manieren om te winkelen én lief te zijn voor de planeet. “Op de foto draag ik vegan sneakers van het merk Fairma. Door oog te hebben voor veganistische mode, ben je ook goed bezig.”

“De zwarte tas is een vintage vondst uit de kleerkast van mijn grootmoeder. Een pareltje, want hij past bij elke outfit. Het is bovendien een echte Delvaux die al enkele tientallen jaren oud is, dus ik doe mijn best om de tas goed te soigneren”, zegt Eline met een lachje. “Mijn oorbellen maken de outfit af. Grappig weetje: ze zijn gemaakt met een 3D-printer door mijn vriend. Hij ontwierp en printte het uit in bioplastic met houtvezels. Omdat we zo veel enthousiaste reacties kregen, richtte hij een webwinkel op. Intussen verkoopt hij niet alleen oorbellen, maar ook onderleggers en andere accessoires die hij zelf heeft gemaakt.”

Tijdloos in plaats van trendy

“Mijn volledige kleerkast is heel minimalistisch. Tijdloos. Easy. Nonchalant, maar stijlvol. Het hoeft niet te gecompliceerd te zijn. Een degelijke broek met een goeie trui en kwalitatieve vest is prima. Dat eenvoudige straalt een soort rust uit waar ik me goed bij voel.” Met trends houdt Eline al jarenlang geen rekening meer. Dat is nu eenmaal een belangrijke voorwaarde als je bewuster wilt consumeren. “Hoe ik dat heb aangepakt? Ik beschouw kleding vooral als iets praktisch. In de zomer heb ik meer aandacht voor lichte stoffen, in de winter voor warme materialen. En ik stel mezelf altijd de vraag: zou ik dit binnen een aantal jaar nog dragen?”

Quote Ik zal niet snel naar opvallende prints grijpen. Voor mij dus geen luipaard­print of fleurige bloemen. Eline Rey

“Wanneer ik shop, zal ik niet snel naar opvallende prints grijpen. Voor mij dus geen luipaardprint of fleurige bloemen. (lachje) Ik probeer eerder subtiele accenten toe te voegen aan mijn outfit, zoals een chino met kleine ruitjes. Enkel mijn sokken mogen in het oog springen door een felle kleur of patroon. Die sokken komen dan voorzichtig boven mijn sneakers piepen. Dat geeft een toffe touch.”

‘Basic bitch’

Een outfit moet niet alleen tijdloos zijn, maar ook comfortabel. “Een trui die kriebelt, een jeansbroek die te strak zit, een schoen die enkel verkrijgbaar is in een te kleine maat of een decolleté die net iets te diepe inkijk geeft, ... Een kledingstuk mag nog zo graaf zijn, als het niet gemakkelijk zit, koop ik het niet”, vertelt Eline. “Het gebeurt zelden dat ik geen inspiratie heb om een outfit uit te kiezen. Mijn kleerkast hangt vol goeie basics, voor onderaan en bovenaan. Die kan ik allemaal met elkaar combineren.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Eline Rey. © rv

“Mijn ultieme basic is een lange vest. Draag je een broek en shirt? Dan is het redelijk braafjes. Maar als je er een lange vest over doet, straal je ineens klasse en vrouwelijkheid uit. Dat tilt een casual look naar een hoger niveau. En dat heb je zéker bij een trenchcoat. Zo’n jas kan je bijna het hele jaar door dragen: in de zomer met een lichte top, in de herfst met een dikke trui. Plus, een trenchcoat is superveelzijdig. Hij past zowel bij een jeansbroek als bij een geklede jurk voor een speciaal evenement.”

Praktische tips

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat is ook het geval als je je pijlen wil richten op eerlijke mode. “Toen ik ervoor koos om mijn shopgewoonten te veranderen, ging ik toevallig net verhuizen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om mijn kledingkast onder de loep te nemen. Welke items draag ik geregeld? Wat doe ik zelden of nooit aan? Zo werd ik me bewust van mijn eigen garderobe en kon ik kiezen welke stukken ik een tweede leven wilde geven. Een deel verkocht ik voor een paar euro’s aan mijn vriendinnen en enkelen die mijn blog volgen. De rest gaf ik aan vintagewinkels of doneerde ik aan een organisatie die zich inzet voor gezinnen die het niet breed hebben.”

“Nog een tip: probeer impulsaankopen te vermijden. Zelf verwees ik de nieuwsbrieven van fast fashion-ketens naar de prullenbak en ontvolgde ik de merken op sociale media. Dan kon ik niet langer verleid worden om spontaan te shoppen. Het is belangrijk dat je daar bewust mee omgaat, dat je pas nieuwe duurzame items koopt als een kledingstuk aan vervanging toe is, of als je het écht nodig hebt. Intussen kan je je ogen en oren openzetten en zoeken naar verantwoorde Belgische en Europese merken. Sociale media bieden een schat aan informatie, en op mijn site vind je ook veel toffe labels.”

Quote Het materiaal zegt veel over de manier waarop een kleding­stuk geprodu­ceerd wordt. Eline Rey

“Wanneer ik ga shoppen, zoek ik eerst achtergrond op over het merk in kwestie. Wat zijn de waarden en de missies? Waar produceren ze kledij? Bangladesh en co is uiteraard een no-go. Ten tweede check ik ook het materiaal, want dat zegt veel over de manier waarop een kledingstuk geproduceerd wordt. Bij verschillende materialen wordt de impact op het milieu zo klein mogelijk gehouden. Denk aan: biologisch katoen, tencel of lyocell – want dat is gemaakt van houtpulp –, bamboe, hennep of appelleder. Redelijk nieuw is EcoVero, of gerecycleerd viscose. Kortom: zie je die stoffen op het etiket staan? Dan zit je in de goede richting.”

Volledig scherm Eline Rey. © rv

Lees ook: