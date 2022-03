Een designer plastic tasje aan je arm? Dat is dan 1.000 euro, alsjeblieft

Een stokbrood, een doos cornflakes of een bus javel. De handtassen van tegenwoordig lijken steeds meer op wat je in een supermarkt vindt. Maar het werkt wel, bewijzen de grote luxemerken. Bottega Veneta bracht een ‘hoopje gehakt’ van 1.750 euro op de markt en Balenciaga lanceerde een ‘plastic zakje’ van 990 euro. Onze moderedacteur legt uit waarom het accessoire onder onze arm steeds gekker mag zijn.

Je zag ze misschien al voorbijkomen op straat: een handtas die in de verste verte niet meer op een klassieke handtas lijkt. De ‘baguette bag’ van Moschino, bijvoorbeeld — die ziet er letterlijk als een stokbrood uit. Ook in de collectie van het luxemerk: een croissant en een drinkbeker. Moschino is bovendien niet de enige die de trend bepaalt: heel wat bekende merken gaan overstag voor unieke designs en gooien de strakke, ‘ouderwetse’ ontwerpen overboord.

Zo ook Bottega Veneta. Het Italiaanse luxemodemerk bracht in het verleden al ‘The Pillow Bag’ op de markt, een handtas die evengoed je hoofdkussen zou kunnen zijn. Ook de ‘BV Twist Bag’ uit 2020 kon op heel wat jolijt rekenen, nadat de tas op sociale media viraal ging als ‘een poepzakje voor de hond’.

Hoopje gehakt of plumeau?

Derde keer, goede keer, moet het merk gedacht hebben. Want ook hun nieuwste creatie mag er wezen. Die kleine handtas lijkt volgens het Instagramaccount DietPrada (dat wel vaker de spot drijft met de modewereld) wel heel erg op een hoopje gehakt. Of op een plumeau, het is maar hoe je het bekijkt. Het kan de mensen bij Bottega Veneta geen ene moer schelen, want ze vragen 1.750 euro voor hun lichtroze ontwerp.

24 cent wordt 990 euro

Ook Balenciaga voegt zich trots in de rij. Het luxueuze modehuis lanceert een shoppertas, de ‘Monday Shopper Bag’, van maar liefst 990 euro. En die lijkt wel heel erg op een oud plastic zakje van Tesco, een Britse supermarktketen. Net zoals de plastic zak heeft ook de shopper een wit design, blauwe strepen en blinkt de naam van het merk er in het rood op. Balenciaga, een grote favoriet van bekende sterren zoals Rihanna of Kim Kardashian, omschrijft zijn nieuwste creatie als “een moderne interpretatie van de archetypische tas.”

Volledig scherm Balenciaga Monday Shopper Bag / Tesco plastictas © Balenciaga / Getty Images

Mode als mentale opkikker

Dat deze getikte handtassentrend precies nu op de proppen komt, is volgens onze moderedacteur David Devriendt geen toeval. “Het is een doorloper van de pandemie. Mode als mentale opkikker. Er is zelfs een term voor: dopamine dressing, naar het gelukshormoon genoemd. De zucht naar het einde van dat virus laat zich overal voelen.”

Quote Met een handtas kan je je persoon­lijk­heid in de verf zetten, maar tegelijk zet je je tas ook weg wanneer je dat wil. Moderedacteur David

“Accessoires zijn een wereld apart. Niet iedereen durft een outfit aan die uit de band springt, maar een frivole handtas daarentegen misschien wél. De drempel is lager. Je kan er je persoonlijkheid mee in de verf zetten, maar tegelijk zet je je tas ook weg wanneer je dat wil. Een handtas is het perfecte middel voor wie een tikkeltje gek wil doen. Designers weten ook wel dat de grote massa deze items niet koopt. Maar wie wacht nog op de zoveelste beige tas? Die hebben we allemaal al gezien. Iets wat eruit springt, dàt is wat getoond wordt op TikTok, vlogs en andere videokanalen.”

Toch denk je maar best twee keer na voordat je zoveel geld laat rollen voor een hilarische handtas. “Op zulke tassen staat een houdbaarheidsdatum. Ze zijn bijzonder trendgevoelig en vaak de investering niet waard”, aldus Devriendt. “Maar wie zegt dat een goedkoper exemplaar niet minstens even leuk is? Bij H&M, Zara, Mango of Stradivarius vind je tassen die bijna perfect terugwijzen naar een ontwerper.”

Ben je toch overtuigd van de ‘Monday Shopper Bag’ van Balenciaga? Koop hem dan hier. Liever de ‘Mini Pouch’ van Bottega Veneta? Surf dan naar deze website.

