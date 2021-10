Een crème voor droge of vette huid? Dat is passé. Beautyroutines op maat zitten in de lift. “Niemand heeft dag in dag uit dezelfde producten nodig”

Vergeet alles wat je dacht te weten over skincare. Niet je huidtype bepaalt wat je op je snoet smeert, wél wat je zelf graag in de spiegel wil zien. De routine op maat – waarbij je zelf mixt en matcht – wint aan populariteit. Maar hoe begin je eraan? Beautyredactrice Sophie legt het concept uit, maakt ons wegwijs in enkele van de populairste actieve ingrediënten en legt uit waarvoor je ze best gebruikt, van roodheid aanpakken tot huidveroudering tegengaan.

Vroeger was huidverzorging simpel. Je kocht een crème voor een vette, droge of een gecombineerde huid, die smeerde je trouw iedere dag en daarmee was de kous af. Tegenwoordig zijn er tal van boosters, serums en actieve ingrediënten die allemaal iets anders beloven. Huidtype? Daarover wordt niet meer gerept.

Het fenomeen is voorbijgestreefd, lacht Charlotte Van Loock, mede-oprichtster van het gloednieuwe Belgisch-Nederlandse Routinely, dat zich onderscheidt door een routine aan te bieden die zich aanpast aan de noden van je huid. “Je huid is een organisme dat leeft en evolueert onder invloed van tal van factoren. Je leeftijd, maar ook stress, de seizoenen, je omgeving en hormonale schommelingen. Dat je huid de ene week van je cyclus heel vet is en de andere eerder droog, is geen toeval.”

Smeren met een app

We hebben veel te lang op een lineaire manier naar skincare gekeken, vervolgt ze. “Niemand heeft dag in dag uit dezelfde producten nodig. Laat staan heel zijn of haar leven.” Zelf pleit ze dan ook voor een modulaire huidverzorgingsroutine: een set van verschillende serums die meegroeien en evolueren met je huid en die je bovendien kan mixen en matchen, afhankelijk van wat jouw huid op dat moment nodig heeft. En misschien nog wel belangrijker: van wat jij graag wil. Charlotte Van Loock: “Het is niet omdat je huid de eerste rimpeltjes vertoont dat die je ook storen. Wie weet wil je veel liever van die pigmentvlekjes af.”

(Lees verder onder de foto.)

Klinkt goed, maar hoe weet je dan in godsnaam wat je moet gebruiken? Simpel: bij Routinely ontwikkelden ze een app die producten aanpast aan de noden van je huid. Hoe het werkt? Je vult een vragenlijst in en vervolgens stelt het algoritme – dat ze ontwikkelden in samenwerking met wetenschappers en dermatologen – een gepersonaliseerde selectie en routine voor. Handig, want zo krijg je na verloop van tijd ook zélf inzicht in welke ingrediënten werken voor jouw huid.

Wil je in tussentijd alvast zelf aan de slag? Dan helpen wij ook graag een handje.

Ik wil ...

• hyperpigmentatie verminderen

Vitamine C pakt celschade aan, waardoor het de beste bondgenoot is in de strijd tegen verkleuring. Want pigmentvorming is een soort van defensiemechanisme van de huid om schade tegen te gaan. Dit antioxidant werkt herstellend waardoor de cel tot rust komt en helpt zo tegen donkere vlekjes.

• minder onzuiverheden/grote poriën/glimmen

Salicylzuur is vetoplosbaar, wat wil zeggen dat het makkelijk doorheen het talglaagje kan dat de poriën verstopt. Eenmaal daar gaat het de olieproductie normaliseren en onzuiverheden bestrijden. Bovendien is salicylzuur antibacterieel en ontstekingsremmend.

• huidveroudering tegengaan:

Retinol communiceert met de huidcellen en geeft hen de boodschap dat het hoog tijd is om weer beter hun best te doen. Zo helpt het tegen vroegtijdige huidveroudering. Bovendien helpt retinol op lange termijn de huidbarrière te herstellen. En laat die nu net cruciaal zijn om je huid zo lang mogelijk soepel en vol te houden.

• roodheid aanpakken

Niacinamide werkt kalmerend en heeft ontstekingsremmende eigenschappen die roodheid verminderen. Ideaal als je last hebt van rosacea. Bovendien boost het de aanmaak van ceramiden en vrije vetzuren, die de beschermingsfunctie van de huid versterken.

• huid beschermen en versterken

Ceramiden komen van nature voor in de huid en werken vochtvasthoudend. Hebben we te weinig ceramiden in de buitenste huidlaag – en dat kan, want onze voorraad slinkt naarmate we meer kaarsjes uitblazen – dan verliezen we sneller vocht waardoor de huid droog en geïrriteerd raakt. Gelukkig kan je ze dus gewoon bijsmeren.

• meer éclat

Glycolzuur helpt aan lage concentraties (5 à 10 procent) bij het verwijderen van dode huidcellen zonder té diep in de huid te dringen. Op die manier maakt het de huid gladder en stimuleert het de celvernieuwing voor een mooie glow. Op lange termijn verbetert ook de hydratatie.

• droge plekjes/trekkerigheid verminderen

Hyaluronzuur is uitstekend in het binden van grote hoeveelheden vocht, waardoor het de huid meteen hydrateert. Eigenlijk zit het al van nature in ons lichaam, maar naarmate we ouder worden, neemt de hoeveelheid af. Al kan je het dus wel opnieuw toevoegen: crèmes en serums met hyaluronzuur verminderen fijne lijntjes en verbeteren de elasticiteit en hydratatie.

