Een coupe à la Cindy Crawford en Véronique De Kock is het meest gegeerde kapsel van het moment, zo creëer je het zelf volgens bv-kapper Jochen Vanhoudt

De laatste nieuwe obsessie van sterren en TikTokkers? Volumineuze lokken à la Cindy Crawford. Het kapsel was haar handelsmerk en een van de populairste coupes in de nineties . Geen wonder dat het nu terug in de mode is, want we recycleren voortdurend trends uit het verleden en de jaren 90 doen het momenteel goed. Bv-kapper Jochen Vanhoudt geeft tips én verklapt hoe Véronique De Kock het kapsel bij zichzelf creëert.

Laat het duidelijk zijn: het kenmerkende kapsel van Cindy Crawford is weer een gegeerde look. Kendall Jenner en Beyoncé werden er al mee gespot en op TikTok circuleren tal van video’s over hoe je de lokken kan nabootsen. Ook bv-kapper Jochen Vanhoudt merkt in zijn salon dat het klassieke kapsel populair is. “Mensen komen heel regelmatig bij mij langs met een foto van Cindy Crawford of Véronique De Kock als referentie. Zij hebben beiden ongeveer dezelfde look wat haar betreft: gebrushte lokken met heel wat beweging in.” Jaloersmakend.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Velcro rollers

Volgens Jochen zijn er verschillende manieren om het kapsel te verkrijgen. Met velcro rollers bijvoorbeeld. “Breng een soepele haarmousse aan om te beginnen. Kies geen te sterk product, want het haar mag niet stijf vallen, maar moet soepel blijven. Je vingers moeten nog door je haar kunnen glijden. De Whipped Cream van Sebastian is daar bijvoorbeeld ideaal voor.”

“Brush vervolgens je haar en als de lok nog warm is, breng je zo’n velcro roller in. Het nadeel daaraan is wel dat je haar heel snel aan zo'n roller blijft plakken, dus je moet heel precies te werk gaan. Terwijl je lokken in de rollers afkoelen, ontstaat de slag en het gewenste volume in je haar. Nadien kan je afwerken met haarlak. Dit is niet zo eenvoudig om bij jezelf te doen, maar als het je lukt, krijg je wel hetzelfde effect als bij Cindy en Véronique.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Cindy Crawford met haar jaloersmakende lokken. © WireImage

“Voor een geslaagde brushing raad ik trouwens echt aan om te investeren in een goede haarborstel met natuurlijk haar, bijvoorbeeld de GHD-borstel in maat drie. Dat geeft het meest glanzende effect en de mooiste resultaten. Ga liefst voor een dunne borstel met een omtrek van ongeveer vier centimeter.”

Zoete broodjes

Je eigen haar brushen is voor velen niet bepaald een ‘basic skill’. Daarom tipt Jochen ook een makkelijkere manier, een soort shortcut naar Cindy’s volumineuze lokken. “Vroeger was je enige optie om dat kapsel te creëren de klassieke manier met borstel en haardroger, zoals wij het in ons salon doen. Of met velcro rollers. Maar vorig jaar is er een fantastisch product uitgekomen, de GHD Rise, dat specifiek op de markt is gebracht om volumineus haar te krijgen zoals Cindy Crawford. Het verkoopt zoals zoete broodjes, omdat het heel makkelijk is in gebruik en het resultaat perfect een klassieke brushing met ronde borstel evenaart.”

“Normaal gezien moet je een haardroger en een borstel hebben en die op elkaar richten om je haar te brushen. Het uiteinde van de GHD Rise blijft koud, waardoor je het toestel met je twee handen tegelijk kan bedienen. Dat is uiteraard veel praktischer en makkelijker. Je rolt simpelweg een paar haarlokken rond de Rise, je laat het tien seconden zitten en je trekt ze er vervolgens zachtjes uit, waardoor je het effect van een brushing krijgt. Rol niet alleen de lengtes, maar ga tot de wortel, zodat het haar daar ook volume krijgt. Op tien minuutjes heb je zo je hele haardos gedaan. Rol je de lokken naar buiten, dan krijg je haar zoals Farrah Fawcett. Rol je naar binnen, dan creëer je de Cindy Crawford-look. Aan jou de keuze.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoelang zo'n coupe Crawford houdt, hangt wel af van persoon tot persoon. “Bij mensen met fijn haar is het effect soms na twee dagen al weg. Mensen met krullen kunnen het soms wel tot een week houden. Bij Véronique De Kock is dat het geval. Ik doe haar haar al jaren, en zij is nooit van haar kenmerkende look afgestapt. Dat is, net als bij Cindy Crawford, haar handelsmerk. Veel mensen zijn dan ook jaloers op haar weelderige coupe. Véronique gebruikt trouwens ook de GHD Rise om dat kapsel bij zichzelf te creëren.”

Hieronder kan je enkele producten shoppen die je helpen aan een coupe Crawford.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

