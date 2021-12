Easy peasy feestkapsel: beautyredactrice Sophie toont je de makkelijkste updo die je ooit probeerde

Zo brengt interieur­sty­lis­te Nathalie Montens de natuur in huis: “We hebben geen rechte hoeken. Die zijn er ook niet in het bos”

Interieurstyliste Nathalie Montens is een echte buitenmens. Al vier keer bouwde ze, en in dit vierde huis heeft ze haar woonstijl geperfectioneerd. Overal treffen we kleuren, vormen en materialen uit de natuur aan. Van het verweerde hout in de keuken – ja, zelfs op het aanrecht – tot de creaties met dennentakken die door het hele huis opduiken. “Hout in de keuken is zogezegd not done. Ja, natuurlijk mors ik nu en dan. Maar die vlekken maken het hout nog karaktervoller.”

12 december