Duurzaam én aan een zacht prijsje. Binnenkort kan je een exclusieve cocktailjurk huren bij Essentiel Antwerp

Velen hopen op een nieuwe roaring twenties na de lockdown. Zo ook co-founder Inge Onsea van Essentiel Antwerp. Ze kan haast niet wachten om een stapje in de wereld te zetten: “Ik kijk er zo hard naar uit om me terug op te maken voor een feest. Heel wat mensen zullen hier waarschijnlijk hetzelfde over denken. Van mooie kleren word je gewoon instant gelukkig. Ik voel het, we gaan opnieuw naar een fenomenale roaring twenties.”

Duurzaam en toegankelijk

En dus speelde het modelabel daarop in. Vanaf 27 mei kan je er vier dagen lang prachtige cocktailjurken huren voor speciale gelegenheden. En dat voor de zachte prijs van 45 euro. Zo maakt Essentiel Antwerp jurken toegankelijk voor een breed publiek: van jongeren tot fashion lovers met een beperkt budget. Kortom, iedereen die een avondje wil schitteren in een jurk van Essentiel Antwerp. Lief voor je portemonnee dus, maar ook goed voor het milieu. Essentiel Antwerp slaat met hun nieuwe dienst een duurzamere weg in.

Speciaal voor de huurservice creëerde Essentiel Antwerp een ‘dress to impress’-collectie met twee ‘va-va-voom’ modellen. Denk felle kleuren, sexy snits en gesofisticeerde stoffen in satijn. De jurken zijn telkens verkrijgbaar in vier kleuren: roze, paars, oranje en nude. “Onze collectie is dan ook een en al kleur, happiness en sparkles”, vertelt Inge Onsea. “Ons motto ‘We want to be your pink pill’ was nog nooit zo toepasselijk.”