Dune-actrice Zendaya bekroond tot ‘Most Powerful Dresser’ van 2021. Dit zijn haar meest iconische looks

De gerenoveer­de sixtiesbun­ga­low van Nele en Veronika ligt midden in een bos. “Eekhoorns en vossen in plaats van buren: fantas­tisch!”

Een oase van rust, dat is exact wat je vindt rondom de gerenoveerde sixtiesbungalow van Nele en Veronika. Hun huis ligt midden in een bos, waardoor je vanuit alle hoeken van de strakke zwarte bungalow uitkijkt op een prachtig groen canvas. Terwijl je vingers kriebelen om in elke kamer het perfecte natuurplaatje vast te leggen, wil je net zo graag even genieten in de zomerliving met grote glasramen. “Tijdens de verbouwingen verhuisden we naar een studio in de stad. Daar maakten we een serieuze dip mee, want we misten het groen en de rust verschrikkelijk.”

14 november