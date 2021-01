Dr. Martens trekt naar de beurs. Hoe de orthopedische laarzen de hipste van de eeuw werden: “Zelfs de Dalai Lama heeft een paar”

De combats van Dr. Martens spreken al jarenlang verschillende fans aan. Van skinheads, tot punks, rockgroepen en modellen. En hou je vast: binnenkort misschien ook wel aandeelhouders en beleggers. Het Britse schoenenlabel trekt namelijk naar de beurs in Londen. Onze modejournalist David Devriendt ontleedt de geschiedenis van de stoere boots en gaat op zoek naar een verklaring van het terugkerende succes. “De punkspirit komt terug en dat ligt perfect in lijn met het rebelse DNA van Dr. Martens.”

“Veel mensen gaan ervan uit dat Dr. Martens op en top Brits zijn, maar dat klopt niet”, vertelt David. “De oorsprong ligt in Duitsland. De Duitse arts en soldaat Klaus Maertens had zijn enkel verzwikt tijdens een skireis en vond zijn strakke lederen laarzen niet comfortabel zitten. Daarom begon hij zijn schoenen en zijn zolen te tweaken. Een gat in de markt, dacht Maertens, en dus begon hij de orthopedische schoenen te verkopen. Die vielen vooral in de smaak bij oudere huisvrouwen die op zoek waren naar stevige en gemakkelijke schoenen."

Het succes werd opgemerkt over het Kanaal door de Britse schoenenfabriek The Griggs Company. Die kocht het patent op de speciale zolen en veranderde de naam naar Dr. Martens, wat voor de Engelsen iets makkelijker bekte. “De eerste schoen rolde van de fabrieksband op 1 april 1960. Dat model, dat trouwens nog steeds gemaakt wordt en superpopulair is, werd genoemd naar die specifieke datum: 1460", aldus de modespecialist.

Van skinheads tot Britpoppers

Het is ook in Engeland dat de schoen z’n braaf orthopedisch imago van zich afschudde en omruilde voor een rebelser jasje. David: “In het begin van de sixties werd de goedkope, toegankelijke schoen opgepikt door mijnwerkers, fabrieksarbeiders, politieagenten en postbodes. Enkele jaren later begonnen subculturen zich de bottines toe te eigenen. Skinheads waren de allereersten. Zij hadden de gewoonte om het leder weg te krassen zodat je de stalen punten van de schoenen kon zien. Als skinhead mocht je pas lid worden van een bende wanneer je iemand met een paar Dr. Martens in elkaar had geschopt. Om die reden werden de schoenen lange tijd geassocieerd met geweld en agressie.”

Quote De schoenen werden een symbool van an­ti-eli­te, an­ti-establish­ment en pro zelfexpres­sie David Devriendt

Later volgden er nog andere bewegingen die Dr. Martens in hun hart sloten. “Denk maar aan de Hard Mod-subcultuur, punkers, Grunge-liefhebbers, Goths en Britpoppers”, vertelt David. “Bands als The Who, The Sex Pistols, Joy Division, The Clash en The Strangles klommen het podium op met de laarzen, waardoor ze méér werden dan deftig schoeisel. Ze werden een symbool van anti-elite, anti-establishment en pro zelfexpressie. Elke nieuwe muziekstroming en subcultuur wilden zich afzetten tegen de vorige stroming, maar de schoenen werden als symbool steeds overgeleverd.”

Populair, maar niet mainstream

Dr. Martens waren immens populair bij de subculturen, maar vergis je niet: dat was niet altijd het geval bij het grote publiek. Het beste voorbeeld om dat te schetsen, is de modeshow van Marc Jacobs in 1992. “Hij werkte toen nog voor het merk Perry Ellis. Zijn show was een eerbetoon aan de groeiende grunge-scene en zijn modellen droegen daarom boots van Dr. Martens. Als we daar nu op terugkijken, is dat iconisch en baanbrekend, maar toen stond de goegemeente op z’n achterste poten. Ze vonden dat Marc Jacobs een brug te ver was gegaan en hij werd dan ook ontslagen.”

Vanaf de eeuwwisseling begon het succes te tanen. “Dat was de tijd van Paris Hilton en Sex and the City, een heel vrouwelijke periode met hoge hakken, skinny jeans en verfijnde ballerina’s.”

Quote Dankzij samenwer­kin­gen met trendy labels als Vetements en Supreme blijft Dr. Martens top of mind David Devriendt

Het laatste decennium is het merk opnieuw beginnen te boomen. Daar zijn verschillende verklaringen voor, stelt David. “Het merk heeft er de gewoonte van gemaakt om samen te werken met trendy, innovatieve labels. Dankzij collabs met Vetements, Supreme, opnieuw met Marc Jacobs, verschillende kunststichtingen en hippe Japanse ontwerpers als Yamamoto, slaagt Dr. Martens erin om top of mind te blijven.”

“Ook de modetrends staan aan de kant van het merk. De skinny jeans en Paris Hilton-look heeft weer afgedaan en workwear heeft een comeback gemaakt. Niet alleen Dr. Martens maar ook merken als Levi’s en Carhartt profiteren daarvan.”

Influencers, en zo

Nog een geluk is dat ze de juiste voortrekkers hebben. Waar de combats vroeger de chouchou waren van punkers en rockers, zien we nu modellen en influencers ermee rondlopen. Kendall Jenner en Gigi Hadid zijn grote fan, net als een heleboel andere modellen en influencers. En laten we het beeld van zangeres Miley Cyrus niet vergeten. De video waarin ze nogal naakt op een wrecking ball zit met een paar ‘Docs’ aan haar voeten, staat in ieders geheugen gegrift. “Er wordt zelfs gezegd dat de Dalai Lama en wijlen paus Johannes Paulus II een paar in hun kleerkast hadden staan.”

Volledig scherm Miley Cyrus in haar videoclip voor het nummer ‘Wrecking ball’. © rv

“Het helpt ook dat er in de loop der jaren veel iconische modellen zijn uitgebracht. Naast de 1460 is er de 1461 (de lage boots), de 3989 (de brogues), en het model ‘Sinclair’ met de plateauzool. Kortom, er is voor iedereen wat wils", aldus David.

In zekere zin is het turbulente klimaat van een halve eeuw geleden te vergelijken met het klimaat van vandaag, merkt David nog op. “Zelfexpressie is opnieuw enorm belangrijk. Mensen durven zich meer af te zetten tegen normen. We komen op straat en protesteren voor wat we belangrijk vinden. De punkspirit komt terug en dat ligt perfect in lijn met het rebelse DNA van Dr. Martens. Het merk speelt dat ook uit. Enkele jaren geleden bracht het nog een campagne uit met de slagzin: ‘It is the shoe you wear when you are different’. Daarmee bevestigen ze dubbel en dik dat de bottines een symbool van individualiteit en zelfexpressie zijn, en dat altijd zullen blijven.”

