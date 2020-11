Doe jij ook aan ‘nesting’? Hoe je van je huis een helende cocon maakt. “Anno 2020 willen we in een gezellige grot wonen”

Dit jaar worden onze huizen meer dan ooit een veilige cocon, een knus nest als bescherming tegen de boze, vieze buitenwereld. “De FOGO – fear of going out – die we tijdens de lockdown beleven, vertaalt zich in een thuis waar we ons willen kunnen afsluiten van de stress in de buitenwereld”, zegt trendwachter Hilde Franq. Ze noemt het ‘nesting’. Hoe je de trend concreet invult, is helemaal aan jou. Maar cirkelvormig meubilair, zachte materialen met een hoge aaibaarheidsfactor en nissen om je in terug te trekken zijn erg populair.