Doe de monodose: de nieuwste manier om je skincare aan te brengen heeft verrassende voordelen

Vergeet de klassieke potjes, tubes en flacons. De nieuwste beautyproducten komen in ampullen, capsules, patches en zakjes. Maar waarom zou je die in godsnaam kopen? “Je kan sneller inspelen op de noden van je huid én er is minder nood aan bewaarmiddelen.”

Wie al eens graag in de parfumerie of op sociale media rondsnuffelt, had ze ongetwijfeld al gezien (en zoniet brengen wij daar graag verandering in): naast de traditionele crèmes, maskers en serums zien we steeds vaker minuscule verpakkingen opduiken. Is het een tester? Is het een staaltje? Nee, dat is het niet. Het is monodose skincare, die je in de winkel ziet.

Wie gaat googelen, komt weleens de namen singledose of singleshot skincare tegen, maar het komt allemaal op hetzelfde neer: één minuscule verpakking die één dosis bevat. Waarom je dat zou willen? Wel: het is handig, je smeert altijd precies de juiste hoeveelheid en ze nemen quasi geen plaats in in je toilettas of badkamer. Omdat je ze slechts één keer gebruikt, hoef je er niet meermaals met je vingers in. Dat is goed nieuws voor de ingrediëntenlijst: er is immers minder nood aan bewaarmiddelen, maar ook voor wie een acnegevoelige huid heeft: bacteriën krijgen immers geen kans.

De kleine beautyshots missen hun effect niet. Meestal richten ze zich specifiek op één doel - van een mooie glow tot een intensieve reiniging -, waardoor je heel gericht kan werken (en even snel weer switchen). Zo kan je makkelijk inspelen op de noden van je huid, zonder dat je meteen vastzit aan een bepaald product of iets snel moet opgebruiken voor de vervaldatum. Al is hun grootste voordeel ongetwijfeld dat ze hermetisch afgesloten zijn. Daardoor beschermen ze tegen licht en zuurstof en verliezen zelfs de meest instabiele ingrediënten (lees: vitamine C) niets van hun werkzaamheid.

