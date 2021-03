Dochtertje Serena Williams poseert voor het eerst samen met haar mama in modecampagne

Schoenenmerk Stuart Weitzman strikte Serena Williams (39) en haar dochtertje Olympia Ohanian (3) voor een nieuwe modecampagne. Amper drie jaar oud is Olympia, en ze is nu al een ster: het poseren lijkt haar goed af te gaan. “Ze gonsde van opwinding op de set met haar mama.” De beelden maken deel uit van hun lentecollectie.

Het driejarige dochtertje van tenisster Serena Williams en haar man, Reddit-oprichter Alexis Ohanian, is duidelijk een natuurtalent. In de foto’s en video’s die schoenenmerk Stuart Weitzman vrijgaf van hun nieuwe modecampagne, lijkt ze allesbehalve verlegen. De shoot vond plaats bij Serena thuis, terwijl de twee samen dansten op hiphopbeats en liedjes uit de nineties. “De energie in de lucht was voelbaar”, lezen we op Instagram.

Het duo is te zien in bijhorende zwarte en witte ensembles, met überschattige beelden als resultaat. Op een foto draagt Olympia zelfs hakken in een paar maatjes te groot. “Hou je van mama?”, vraagt Williams aan haar dochter in een van de video’s, met een volmondige “Ja!” als antwoord. “Olympia is een echte mini-me, een mini Serena”, zegt Williams. “Op deze set staan met haar betekende zoveel voor mij. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door STUART WEITZMAN (@stuartweitzman) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op de Instagrampagina van het luxeschoenenmerk kan je alle beelden zien, plus enkele behind the scenes. De collectie van Weitzman bestaat uit boots, hakken en sandaaltjes, hier te shoppen.

