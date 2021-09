Dit zijn de trends voor het najaar: modekenner Hilde Geudens tipt enkele kledingstukken van Belgische makelij

Outdoormo­de piekt: waarom we massaal regenjas­sen, bottines en fleece dragen

12 september Een paar jaar geleden zou geen enkele fashionista het in zijn of haar hoofd gehaald hebben om buiten te komen in een functionele fleecetrui of bodywarmer. Maar het kan snel keren in de modewereld. Tegenwoordig schieten de verkoopcijfers van outdoormerken de lucht in, en dat is ook traditionele modemerken niet ontgaan.