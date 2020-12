Dit zijn de populairste kamerplanten van 2021: “Mensen zijn verzot op bladeren met een vleugje roze of wit”

Momenteel gaat de - echte of valse - kerstboom lopen met alle aandacht, maar ’t is nooit te vroeg om al na te denken over de volgende groene eyecatcher. Sofie Vertongen, eigenares van de winkel The Plant Corner, helpt alvast een handje. Ze vertelt welke planten nu én volgend jaar supertrendy zijn.

2020 was het jaar van de herontdekte hobby’s. Mensen gingen massaal op zoek naar een tijdverdrijf en begonnen te puzzelen, te breien, te schilderen,... Tel daar nog eens bovenop dat planten in huis al lange tijd überpopulair zijn, en het is niet zo gek dat veel creatievelingen een urban jungle begonnen te kweken.

1. De prayerplant

Nog op zoek naar een nieuwe kamerplant om aan je verzameling toe te voegen? Dan is de maranta leuconeura, of de prayerplant, een echte aanrader. Het is door 1-800-Flowers, een groot Amerikaans bedrijf dat planten en bloemen distribueert, in ieder geval uitgeroepen tot dé populairste plant van volgend jaar. En ook bij ons valt deze keuze reuze in de smaak. Dat bevestigt Sofie Vertongen: “Wij halen onze planten bij kwekers. Vroeger zag je daar af en toe een maranta tussenstaan, maar intussen is het aanbod volledig ontploft. We nemen elke week nieuwe maranta’s mee én die zijn altijd meteen uitverkocht. Het is zonder twijfel de meest geliefde plant in onze winkel."

Volledig scherm Maranta leuconeura, of de prayerplant © Getty Images/iStockphoto

Over de reden van het succes moet Sofie niet lang nadenken. “De maranta heeft een mooie rode onderkant. Helemaal hip: tegenwoordig zijn mensen verzot op planten met een kleurtje. Bladeren moeten niet alleen groen zijn, maar mogen ook een vleugje wit of roze hebben”, vertelt ze. “Calathea’s bekennen ook kleur, maar die zijn iets moeilijker in onderhoud.”

Een extra pluspunt is dat deze plant ontzettend veelzijdig is. Sofie: “De prayerplant krijgt paarse bloemen. Dat gebeurt amper bij kamerplanten, dus dat is fijn meegenomen. Je kan de takken van de plant ondersteunen met bamboestokjes zodat die in de hoogte groeit, maar dat is geen must. Deze knapperd is even mooi als die gaat hangen.”

Hoe verzorgen? “Of je groene vingers hebt of niet, speelt geen rol, want het is geen veeleisende plant. Het enige wat je moet doen, is wekelijks water geven in de potgrond en water met een spray verstuiven op de bladeren. Anders krijgen die bruine randjes. De prayerplant is geen zonneklopper, dus je kan hem op twee meter van een raam aan de noord-, west- of oostkant zetten.”

“Nog een voordeel: de maranta heeft vrij dunne wortels en moet dus niet snel verpot worden. Je kan hem zeker een jaar of twee, drie in z’n pot laten staan, en hij zal goed blijven groeien.”

2. De philodendron birkin

“Nog een plant die enorm in trek is, is de philodendron birkin. Ja, zoals de handtas. (lacht) Die heeft prachtige witte schakeringen op de bladeren: soms zijn ze voor de helft groen, helft wit, soms hebben ze fijne witte strepen of witte vlekken.”

Hoe verzorgen? “De philodendron birkin is de plant bij uitstek voor beginners. Je moet die één keer per week water geven in de potgrond. In de winter kan dat zelfs om de tien à veertien dagen. De wortels staan liever te droog dan te vochtig. Belangrijk is wel dat je hem op een plaats zet waar hij niet te veel direct zonlicht krijgt, idealiter op een plekje op een paar meter van een raam.”

3. De tradescantia nanouk

Sofie: “De tradescantia, die ook wel het vaderplantje wordt genoemd, heeft lang een oubollig imago gehad. Maar tegenwoordig is één specifieke versie bezig aan een opmars: nanouk. De reden? De bladeren kleuren roze. Mensen gaan echt crazy als ze deze plant in onze winkel zien. Die verkopen als zoete broodjes.”

(Lees verder onder de foto.)

Hoe verzorgen? “De tradescantia nanouk is een zeer sterke plant. Die krijgt dikke stevige takken, dus neigt qua verzorging iets meer naar een vetplant. Je kan eigenlijk maar één ding misdoen: te veel water geven. (lacht) Passeer in de winter om de tien à veertien dagen met een kleine gietbeurt, en maak er een wekelijkse gewoonte van in de zomer. Zet nanouk uit het felle zonlicht, anders krijgen de bladeren donkere plekken.”

