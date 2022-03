Dit zijn de eerste beelden van collectie die H&M uitbrengt met mode-icoon Iris Apfel voor haar 100ste (!) verjaardag

“Iedereen weet dat Iris een erg eclectische smaak en veel invloed in de modewereld heeft”, vertelt Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur bij H&M. “Daarom wilde H&M met haar samenwerken. Persoonlijkheid, dat vat zij perfect samen. Op haar flamboyante en eclectische stijl staat geen leeftijd. Iris toont zo waar mode om gaat: op een leuke manier uitdragen wie je bent of wil zijn. Ze is echt een inspiratie.”

Volledig scherm “Iris toont waar mode om gaat: op een leuke manier uitdragen wie je bent of wil zijn”, zegt Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur bij H&M. © H&M Group

Betaalbare mode

Dat Iris Apfel voor deze mijlpaal net een samenwerking aangaat met H&M, heeft twee goede redenen. “Ik vind H&M geweldig en absoluut een pionier in zijn vak. En daar hou ik van”, vertelt de modelegende. Gevolgd door: “H&M is een krak in modelooks voor een betaalbare prijs. Helemaal mijn ding, dus.”

Voor de collectie inspireerde ze zich op het planten- en dierenrijk, maar net zo goed op schatten uit een andere wereld. Er werd ook bewust voor gekozen om veel laagjes toe te voegen en statementstukken, precies zoals Apfel het het liefst heeft. Qua kleuren koos het team voor tinten als kanariegeel, smaragdgroen, paars, turkoois en warm oranje.

Primeur in NINA

Een van de topstukken uit de collectie is een paarse jas. Die konden we al in primeur zien in NINA, het weekendmagazine bij Het Laatste Nieuws. Modeontwerpster Inge Onsea gaf enkele weken geleden een interview in het blad en was de eerste Belgische die een stuk uit de collectie mocht dragen.

Stylist Jody Van Geert wist de pr-machine van H&M daarvan te overtuigen. “Iris straalt één en al exuberantie uit. Ze is van het principe ‘more is more’, en houdt tegelijk haar outfits perfect in balans. Maar weinig mensen kunnen dat”, vertelt hij. “Inge Onsea is ook zo’n kamervuller. Zij gaat niemand ongezien voorbij, zowel qua mode als qua energie valt ze op. De paarse jas past dan ook perfect bij haar. Het is een statement piece waar zij mee weg komt.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jani Kazaltzis en Inge Onsea in NINA, in dé jas van H&M x Iris Apfel. © Kenneth Van de Velde

Ondertussen zijn ook nieuwe beelden van de collectie vrijgegeven. Het resultaat is even stralend als Iris Apfel zelf. Denk aan een jacquardgeweven kostuum met een borduursel van erwtendoppen en erwtenparels, een volumineus volantjasje van tule en een zwierige volantrok met bijpassende bloes met irissenprint. Als dat alles nog niet genoeg was, voegt het stijlicoon ook een volledige sieradenlijn toe om je garderobe mee aan te vullen. Paraderen à la Apfel? Check.

Volledig scherm Iris Apfel en H&M kozen voor kleuren als kanariegeel, smaragdgroen, paars, turkoois en warm oranje. © H&M Group

Volledig scherm Voor de collectie inspireerden ze zich onder andere op het planten- en dierenrijk. © H&M Group

De volledige collectie wordt op 31 maart 2022 gelanceerd op hm.com en in de winkels in Antwerpen en Brussel (Elsene).

