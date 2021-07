Dit waren de favoriete beautyproducten van prinses Diana (en je kan ze nog steeds kopen)

Royalty-ex­perts en 2 superfans over waarom prinses Diana ook nu nog tot de verbeel­ding spreekt. “Mijn trouwkleed leek bewust op dat van haar”

5 juli “Het recept om eeuwig en onvergetelijk te blijven, is jong sterven.” Toen prinses Diana overleed, volgde ongekende, massale rouw. Maar ook bijna een kwarteeuw later verovert Lady Di nog steeds vele harten. De princess of the people is ontzettend populair bij jong en oud. Twee royalty-experts leggen uit waarom Diana zo iconisch blijft, superfans Vera (50) en Ilona (32) vertellen over hun fascinatie voor de prinses. “Ik neem nog steeds een foto van Lady Di mee naar het kapsalon.”