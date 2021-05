Dit is de eerste inclusieve deodorant voor mensen met een handicap

Summer of love 2.0? Psychedeli­sche prints maken een comeback in onze kleerkast

1 mei Het was je misschien al opgevallen dat de mode vandaag gedomineerd wordt door trends uit het verleden. Een trend die deze zomer naar hartenlust gerecycleerd zal worden? Kleurrijke, psychedelische retroprints. Ze deden hun intrede in de jaren zestig en zeventig. Deze zomer zijn ze opnieuw een bron van inspiratie voor de collecties van tal van modeontwerpers. Flower power is terug, juist op tijd voor onze summer of love 2.0.