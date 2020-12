Dit fluffy hoedje is het lievelingsaccessoire van de sterren deze winter, binnenkort ook dat van jou?

Kerstsfeer opsnuiven bij Britt en Kristof, die bij de renovatie en aankleding van hun woning uit 1946 hulp kregen van naasten: “Ons huis ademt familie”

14 december Hoewel ook zij straks het kleinste kerstfeest ooit vieren, zijn Britt en haar gezin toch omringd door familie. Die werkte hard mee tijdens de renovatie van hun huis in Zandhoven en is dus altijd figuurlijk aanwezig, net zoals de creatieve tante die mee de kerstdecoratie hielp maken. Britt was amper 19 toen ze samen met Kristof het huis uit 1946 kocht. “We waren de enige die er iets in zagen.” Nu, na drie jaar zwoegen, is de woning een pareltje. Veel glas, smeedwerk, lichtinval, warme kleuren en donkere materialen. “Soms hebben we eigenzinnige ideeën en dan gaan we er meteen voor.”