Diane von Furstenberg x H&M HOME: “De enige regel voor woondecoratie is dat de inrichting weerspiegelt wie je bent”

De 8 jurken­trends die scoren dit voorjaar, van kort en zwierig tot sexy met een open rug

4 april De sterspeler in je lentegarderobe? De jurk. En in de vrolijke lading van lente 2021 spotten we acht opvallende trends. Of je nu houdt van glamoureus, comfortabel, speels of cool: jouw dada zit er zeker tussen.