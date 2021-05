Deze trend uit de seventies maakt een comeback: kledij in badstof. Shop hier de zachtste stuks

Het ziet er momenteel nog niet zo uit, maar de zomer is wel in aantocht. Dat betekent dat we volop bezig zijn met het transformeren van onze garderobe: dikke stoffen en donkere kleuren laten we links liggen voor lichtere kledij. De nieuwste trend waar stijliconen bij zweren? Jurken, accessoires, tops, badpakken en bikini’s in badstof. En stiekem doet die tendens onze modeharten meteen sneller kloppen. Want met een outfit in badstof ben je omhuld door zachtheid zonder te moeten inboeten aan elegantie en stijl.

Kledij in badstof is een modefenomeen dat Gen X — mensen die zijn geboren tussen 1961 en 1980 — zich nog levendig kan herinneren. De trend deed namelijk zijn intrede in de jaren zeventig, toen ‘zwembad chic’ een ding was. Wie destijds op het idee kwam om kleren te maken van hetzelfde stofje als handdoeken en badjassen weten we niet, maar wij vinden het geniaal. De stof is namelijk enorm zacht en droogt snel. Perfect voor lange zomerdagen in de stad, op het strand of naast het zwembad.