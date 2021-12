Deze pufferjas is gemaakt van chips (en je kan ’m winnen)

Van Audrey Hepburn tot Paris Hilton en Zendaya: wanneer ben je een it-girl?

2021 is het jaar waarin de bekende serie ‘Gossip Girl’ een comeback maakte. En goed nieuws voor de fans: want intussen is het tweede deel van seizoen één te zien op Streamz. De reeks draait rond it-girls (en it-boys ook, uiteraard), maar die term bestaat al veel langer. Al sinds het begin van vorige eeuw, zegt onze moderedacteur David Devriendt. Hij legt uit wie de originele it-girl was, en wat de term juist betekent.

7 december