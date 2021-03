Deze outfit dragen K3, Lindsay, 2 Fabiola en James Cooke tijdens 24 UUR LIVE: “Mensen kijken vanuit hun living, dus het moet speels en plezant zijn”

Iedereen is het beu om binnen te zitten. Ook onze Belgische artiesten. Dus organiseren ze vanaf vanavond één groot muzikaal feest: 24 UUR LIVE in het Sportpaleis. Zoals de naam al verklapt, wordt het een 24 uur durende show. Maar liefst 199 muzikanten werken eraan mee. Wij duiken mee in hun kleerkast. Deze keer onthullen Lindsay, 2 Fabiola, James Cooke en de meisjes van K3 welke outfit ze dragen, nu ze eindelijk weer op een podium kunnen staan, en of er een speciale betekenis achter schuilt.

K3 had keuzestress, maar gaat voor glitters en pailletten

Volledig scherm K3 gaat voor een glitterjurkje met pailletten. © rv

Bij K3 denken we aan aanstekelijke nummers en danspasjes, maar ook aan kleurrijke outfits. En dat is vandaag niet anders. Vandaag, op vrijdag om 20 uur, treden ze op in het Sportpaleis, en ze zijn al een hele dag aan het bedenken wat ze zullen aantrekken. “Dat is een luxeprobleem door onze enorme K3-kleerkast”, lachen Klaasje (26), Marthe (24) en Hanne (27). “We hebben er goed over nagedacht: we wilden een kleedje waar we ons goed in voelen. Het mag gerust iets feestelijk zijn om te benadrukken: yes, we staan eindelijk nog eens op een podium, nu gaan we knallen.”

Na wikken en wegen gaat het trio voor de paillettenversie van hun regenboogjurkje. “Dat is zo iconisch. Het past ook bij één van de nummers die we gaan zingen, namelijk ‘Alle kleuren’. De pailletten voegen glitter en glamour toe, wat ook bij K3 past. Kortom, het is helemaal perfect voor vanavond.”

Lindsay gaat voor casual-chique

Volledig scherm © Lindsay

Het wordt voor Lindsay (42), Lisa del Bo (59) en Sasha Rosen (42) de eerste keer dat ze hun nieuwste hit ‘Dat Is Liefde’ op het podium brengen en daar hoort natuurlijk de gepaste outfit bij. “We hebben al heel veel gebrainstormd via sms, maar we zijn nog wat aan het twijfelen”, vertelt Lindsay. “Lisa gaat bijvoorbeeld een lang, kleurrijk kleed dragen en Sasha gaat een lederen broek aandoen. Ik ga waarschijnlijk deze zwarte jumpsuit aandoen. Natuurlijk moeten we dat goed op elkaar afstemmen want als je met drie naast elkaar op een podium staat moeten die verschillende kleuren matchen.”

Quote Als je je goed voelt in je kleding, straal je dat automa­tisch ook uit op het podium. Lindsay

Vanavond wordt het nog geen glitter en glamour voor Lindsay, Lisa en Sasha. Dat houdt het trio voor de dag dat ze weer voor een live-publiek mogen staan. “Het gaat eerder casual-chique worden omdat de mensen ‘24 Uur Live’ vanuit hun huiskamer zullen volgen, dus wil ik het speels en plezant maken. Ik wil me vooral ook goed voelen in mijn outfit want als je je goed voelt in je kleding, straal je dat automatisch ook uit op het podium”, vertelt een opgewekte Lindsay. Ze heeft vooral heel veel zin in zaterdag - het trio staat gepland op zaterdag 13 maart tussen 16 en 17 uur. “Ik kijk er enorm naar uit om voor een live-publiek te performen, maar het is heel leuk om zaterdag eindelijk nog eens samen op een podium te staan en zoveel collega-artiesten terug te zien want da’s zo lang geleden en ik verlang daar wel naar.”

De catchy meezinger ‘Dat Is Liefde’ werd gebaseerd op ‘It’s So Easy’ van Linda Ronstadt, maar hoewel het in de originele versie gaat over verliefdheid, vertellen Lindsay, Lisa en Sasha over de liefde. “We zijn geen tieners meer dus is het moeilijk om over verliefdheid te zingen, maar we wilden ook vertellen dat er in liefde zo veel meer zit dan verliefdheid”, vertelt Lindsay.

2 Fabiola haalt de veren weer uit de kast

Volledig scherm © 2 Fabiola

Voor ‘24 Uur Live’ brengen Patje Krimson (55) en Loredana (34) hun legendarische nummer ‘She’s After My Piano’ dat ze in 2014 op het Eurovisiesongfestival speelden. Het kan niet anders dan dat daar dé iconische outfit bijhoort. En jawel, Loredana haalt haar veren weer uit de kast, en Patje? Die zien we vrijdagnacht weer in zijn zwarte pak. “We hebben onze Eurosong-kostuums vanonder het stof gehaald. Die hebben wel wat afgezien want die liggen al sinds na het muziekfestival in de kast, maar we moesten ze gewoon aandoen want die horen bij het nummer”, vertelt Patje.

Quote De mensen kunnen geen tien minuten meer springen. Patje Krimson

Het duo koos ervoor om twee nummers te brengen tijdens het concert. “2 Fabiola is enorm energiek en de mensen thuis zijn dat niet meer gewoon, hé. Zeker omdat we pas tussen 1 en 2 uur ‘s nachts spelen. De meeste mensen liggen tegenwoordig om 11 uur al in hun bed. We zouden ook drie nummers kunnen brengen, maar de mensen kunnen geen tien minuten meer springen. Dat is te veel power en we zouden niet willen dat er een ambulance moet langskomen na ons optreden,” lacht Patje.

James Cooke wil respect tonen

Volledig scherm © Play 4

James Cooke (36) kreeg even stress bij de vraag naar zijn outfit. “Gaat iedereen iets speciaal aandoen dan want daar ben ik niet op voorbereid?” lacht hij. Hoewel ook James de glitter en glamour nog even in de kast laat liggen, gaat hij zich wel opkleden. “Ik vind het altijd leuk om te zien dat mensen zich opkleden om bijvoorbeeld naar theater te gaan en dat ga ik nu ook doen. Ik vind dat een vorm van respect. Het is een tijd dat je dat beetje extra geeft. Net zoals wanneer je op vakantie op restaurant gaat, dan kleed je je ook net iets meer op. Zo ga ik optreden.”

Nee, we gaan James niet in zijn chicste kostuum zien, wel in de kleur van de hoop. “Het wordt een groene blazer, de kleur van de hoop, omdat ik hoop dat we snel terug op het podium kunnen kruipen en dat deze situatie snel achter de rug is.” James brengt zaterdag tussen 11 en 12 uur ‘Het Is Een Nacht’ van Guus Meeuwis. “Ik heb er toch wel wat stress voor want er was geen repetitie en ik ben geen full time zanger, maar ik vind het wel geestig spannend. Zo van ‘laat maar komen’. Ik heb voor ‘Het Is Een Nacht’ gekozen omdat dat een meezinger is die echt iedereen kent,” vertelt een opgewekte James.

