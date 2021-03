Deze outfit dragen de Romeo’s, Daan en Kate Ryan tijdens 24 UUR LIVE: “Een wit pak, want dat is de kleur van hoop”

Iedereen is het beu om binnen te zitten. Ook onze Belgische artiesten. Dus organiseren ze één groot muzikaal feest: 24 UUR LIVE in het Sportpaleis. Zoals de naam al verklapt, wordt het een 24 uur durende show. Maar liefst 199 muzikanten werken eraan mee. Bij wijze van voorsmaakje duiken wij in hun kleerkast. De Romeo’s, Daan en Kate Ryan onthullen welke outfit ze dragen, nu ze eindelijk weer op een podium kunnen staan, en of er een speciale betekenis achter schuilt.

De Romeo’s gaan voor de kleur van hoop

Wanneer we Chris Van Tongelen (52) - één van de zangers van de Romeo’s - aan de lijn krijgen, begint hij spontaan te lachen. Niet omdat hij keuzestress heeft en geen flauw idee heeft wat hij gaat aandoen. Integendeel. Hij is superenthousiast en staat te popelen om weer op een podium te kruipen. “De laatste tijd hebben we een aantal optredens gedaan via livestreams, en er staan er nog een paar op het programma. Maar zingen in het Sportpaleis, daar kijk ik echt naar uit. Ook al is het voor een lege zaal. Het Sportpaleis blijft de tempel der tempels, en ik heb er veel goesting in.”

Quote We willen fris voor de dag komen. Nu we ons nog eens mogen opkleden, mag het meer zijn dan een simpele jeans. Chris Van Tongelen

Qua outfit gaat hij - en Davy Gilles (45) en Gunther Levi (44) - voluit. “We trekken een witgouden pak aan. Hetzelfde kostuum als bij de cd van ‘Vijftien jaar de Romeo’s’. Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds wilden we fris voor de dag komen. Nu we ons nog eens mogen opkleden, mag het meer zijn dan een simpele jeans. Dit kostuum is sjiek, maar niet té serieus of gala-achtig. Anderzijds is wit de kleur van de hoop. En wij zijn hoopvol dat we alle coronamiserie snel achter onze rug kunnen laten. Dat we weer mogen mogen, dat iedereen weer zijn goesting kan doen en wij opnieuw kunnen optreden voor een publiek.”

Daan verstopt zijn nieuwe coronacoupe met een hoed

Volledig scherm “Mijn podiumkleren en ik, wij missen elkaar”, vertelt Daan. © Photo News

Er zijn mensen die urenlang voor een kleerkast kunnen staan, voordat ze kiezen welke outfit ze aantrekken. Anderen doen dat vlotjes en spontaan, zonder boe of bah. Zanger Daan (51) lijkt tot die tweede groep te behoren. Wanneer we hem bellen, weet hij nog niet wat hij gaat dragen voor 24UURLIVE, maar na vijf minuutjes is zijn keuze gemaakt. “Mijn podiumkleren en ik, wij missen elkaar”, vertelt hij. “Daarom haal ik sowieso één keer per week mijn kostuum uit de kast, gewoon omdat me dat een zalig gevoel geeft. Ik draag het zelfs als ik een boom moet omzagen.”

Over zijn kostuum trekt hij een lange jas aan. “Een schone lederen jas uit de jaren 30. Die is enorm warm. Perfect om de winter in Bastogne door te brengen.” En dat zal nodig zijn, denkt hij. “Voor één avond gaan ze het Sportpaleis niet verwarmen. Zeker niet als er geen publiek is. Het zal er dus flink koud zijn.”

Een zonnebril en hoed maken zijn outfit af. Stijlvol, al heeft hij vooral een praktische reden. “Met een zonnebril kan ik verbergen dat ik mijn teksten aan het aflezen ben”, lacht hij. “En met mijn hoed kan ik mijn kapsel verbergen. Ik ben net naar de kapper geweest en het is véél te kort. Ik ben er niet blij mee.”

Kate Ryan kijkt uit naar een portie glitter & glamour

Volledig scherm Kate Ryan kijkt ernaar uit om haar paillettenblazer weer aan te doen. © Kate Ryan

Voor heel wat Belgen is de jogging een trouwe metgezel geweest tijdens de pandemie. Het is het kledingstuk bij uitstek dat comfort biedt, en een zachte omhelzing wanneer het even niet zo goed gaat. Maar trop is trop: intussen wil je niets liever dan je nog eens sexy of feestelijk ‘opkleden’. Daar kan Kate Ryan (40) over meespreken. “Ik kijk ontzettend hard uit naar 24UURLIVE. Waarschijnlijk geldt dat voor al mijn collega’s”, steekt ze van wal.

“We zitten nu al een jaar thuis. In mijn geval: met een joggingbroek aan. Het is hoog tijd om een beetje show te injecteren in mijn garderobe", zegt ze met een lachje. “Sinds de start van mijn carrière ben ik altijd graag bezig geweest met make-up en kledij. Het is gewoon plezant om ermee te experimenteren en jezelf mooi te maken. Tijdens het optreden wil ik er dus ook tiptop uitzien.”

Quote Veel glitter & glamour, weinig om het lijf, blote benen en high heels. Zo kennen de mensen mij. Kate Ryan

Hoe zich dat concreet vertaalt? “Waarschijnlijk wordt het een oversized paillettenblazer, met iets kort eronder en hakken. Zo kennen de mensen mij. Veel glitter & glamour, weinig om het lijf, blote benen en high heels. Een tikje overdreven, maar dat past bij mijn imago en mijn nummers. Al hoop ik dat ik nog op hoge hakken kàn wandelen ... Wie weet ben ik het verleerd, na maandenlang op sloefkes rond te lopen. (schaterlacht)”

Kate Ryan is vooral nerveus om op te treden zonder publiek. “Dat blijft moeilijk. Je hebt je opgetut en wilt alles geven, maar er zit niemand voor je. Hoe je het ook draait of keert: dat is een beetje gênant. Ik zal gewoon de klik moeten maken en beseffen dat mensen thuis aan het kijken zijn”, zegt ze. “Weet je wat leuk zou zijn? Moesten de kijkers zich ook opkleden. Uit ervaring weet ik dat het lastig is: als je veilig in je cocon zit, is loungewear heel verleidelijk. Maar door je schoonste kleren aan te doen, ben je rapper in the mood voor een feestje. Je voelt je goed, je ziet er nice uit, krijgt complimentjes. Dan wordt de avond toch des te leuker?”

‘24 UUR LIVE’ is op 12/3 vanaf 18 uur live en gratis te volgen via hln.be en in de HLN-app. Wil je erbij zijn? Boek hier jouw digitaal zitje.

