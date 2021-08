Deze make-upartiest brengt de meest surreële looks tot leven op haar gezicht

Er is een reden waarom we make-upartiesten, artiesten noemen. Wanneer je even door TikTok scrolt, kom je al snel talloze creatievelingen tegen die inventief omgaan met oogschaduw en een paar kwasten. Maar Mimi Choi, @mimles op sociale media, steekt er met kop en schouders bovenuit. Met make-up en een flinke portie talent kan ze haar gezicht als het ware ‘splitsen’ in zes lagen of blokjes. Ook landschappen schilderen zijn haar niet vreemd. En soms is het zelfs onmogelijk om te zeggen of de ogen op haar gezicht getekend of écht zijn.

Choi beschrijft haar make-upstijl als surrealistisch, schokkend, onvoorspelbaar en een tikkeltje buitenaards. Dat vele TikTokkers enorme fan zijn van deze unieke stijl is duidelijk, want op de populaire app verzamelde ze ondertussen al bijna 890.000 volgers sinds haar eerste post in januari. En een van haar meest bekeken video’s, waarin ze haar gezicht opdeelt in blokjes en extra ogen en monden tekent, behaalde al 83,5 miljoen views.

Niet met woorden

“Ik voel me aangetrokken tot deze stijl omdat ik de volledige vrijheid heb om mezelf uit te drukken op manieren die ik simpelweg niet met woorden kan”, vertelt Choi. “Ik heb het gevoel dat er zoveel potentieel zit in dit soort kunst, want mijn verbeeldingskracht is mijn enige limiet. Mijn ideeën komen vanzelf en ik let niet te veel op trends, omdat ik vind dat dit de meest authentieke vorm van zelfexpressie is.”

Eén look kan tussen de twee en tien uur duren, afhankelijk van de grootte en moeilijkheidsgraad. “Gemiddeld ben ik ongeveer vijf uur per look bezig”, zegt Choi. “Voor sommige looks doe ik tussendoor een dutje. Als ik het geduld had, zou ik waarschijnlijk dagenlang schilderen, want ik zie altijd dingen die ik kan verbeteren en ben nooit helemaal tevreden met het resultaat.”

Het is dan ook geen wonder dat Choi met beroemdheden heeft gewerkt aan speciale projecten voor de rode loper. Op het Met Gala van 2019 bijvoorbeeld, het jaarlijks benefietgala in het Metropolitan Museum in New York, verfde ze zeven ogen op Amerikaans acteur Ezra Miller. “Dit was zo’n mooie ervaring, omdat hij me creatieve vrijheid gaf en me volledig vertrouwden”, zegt Choi.

Volledig scherm Ezra Miller op het Met Gala. © @mimles

Wie benieuwd is naar meer, kan een kijkje nemen op haar TikTokpagina of haar Instagram.

