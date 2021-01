Deze Belgische designer mocht de Berlijnse modeweek openen met zijn extravagante ontwerpen

De muts die we als kind allemaal haatten is terug, maar nu is ze fashiona­ble

13 januari De wintercollecties maken in de winkels stilaan plaats voor de lentecollecties, maar koude dagen zijn er nog genoeg. Gelukkig is er voor koukleumen goed nieuws, want een van de warmste mutsen maakt zijn comeback: de balaclava of de bivakmuts, die we allemaal kennen uit onze kindertijd. En verrassing: nu is-ie zelfs fashionable.