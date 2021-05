Deze 5 kledingstukken zijn ‘perma-trends’ en gaan dus nooit uit de mode. Moderedacteur David legt uit: “Verwar ze niet met ‘basics’”

Mode is zo wisselvallig als de Belgische seizoenen. Mee zijn met de laatste trends kost dan ook moeite en geld en is daarnaast allesbehalve goed voor de planeet. Daarom investeer je beter in zogenaamde ‘perma-trends’: kledingstukken die nooit uit de mode gaan. NINA’s moderedacteur David Devriendt overloopt er vijf met ons en legt uit waar hun iconenstatus vandaan komt. Inclusief enkele praktische stijltips.

We leven in een tijdperk waarin influencers wat trends betreft met de scepter zwaaien. Nieuwe kleren zijn slechts een muisklik verwijderd, dus we maken ons allemaal weleens schuldig aan een impulsaankoop om hip te zijn. Maar wat als we je vertellen dat er bepaalde stukken zijn waar je altijd (maar dan ook altijd!) mee scoort?

In de modewereld worden ze ‘perma-trends’ genoemd, niet te verwarren met basics zoals een wit T-shirt of een goede jeansbroek. Perma-stuks zijn wel net zoals basisstukken passe-partouts, alleen zijn ze dynamisch genoeg om zelf de ster van je outfit te zijn in plaats van alleen maar een aanvulling.

“Prints en kleuren zijn onderhevig aan trends en kunnen gedateerd geraken”, vertelt moderedacteur David Devriendt. “Perma-trends zijn eerder tijdloze, sobere stukken die bij alles passen en die je naar allerlei gelegenheden kan dragen.” En dat maakt het honderd procent de moeite om ze aan je garderobe toe te voegen.

Stijltip: Als je perma-stuks aanschaft, ga dan voor items van een beter merk. Bij stukken die je keer op keer draagt, is goede kwaliteit van belang.

Het witte hemd

“Coco Chanel heeft heel wat perma-stuks op de kaart gezet en het witte hemd voor vrouwen is er daar een van. Vroeger was dit stuk alleen voor mannen. Het werd gedragen door de adel, om aan te tonen dat ze niet moesten werken (omdat hun hemd altijd wit bleef, red.). Ondertussen is het uitgegroeid tot een vrouwenicoon. Het werd al gedragen in de jaren twintig en in de jaren vijftig was het de favoriet van diva’s in Hollywood.”

“Het witte hemd is echt een klassieker die al heel lang meegaat. Het is een minimalistisch stuk dat je op heel verschillende, leuke manieren kan stylen. Je kan het perfect combineren met hele drukke prints, maar je kan het ook heel sober en monotoon houden. Je kan er juwelen bij dragen, je kan je mouwen opstropen,... En je kan het naar élke gelegenheid dragen.”

(Lees verder onder de foto.)

En bonus: je hebt het waarschijnlijk al ergens in je kast hangen. “Je hebt natuurlijk het witte hemd in een strak model, maar de laatste tijd dragen modemeisjes eerder de lossere variant.”

Stijltip 1: Kijk in de kast van papa, man- of broerlief en graai een (voor jou) oversized perma-stuk mee.

Stijltip 2: Een wit hemd is simpel, maar je kan er oneindig veel kanten mee uit. Op die manier kan je toch trendy gekleed zijn, zoals de influencer hierboven. Zij combineert het perma-stuk met een bril uit het Y2K-tijdperk en een zichtbare beha, twee gigatrends die momenteel onze Instagramfeeds domineren.

De Little Black Dress

“Een zwarte jurk is een stuk dat elke vrouw volgens mij (nodig) heeft in haar kast. Het werd ook populair gemaakt door Coco Chanel. Zij heeft het prototype voor de LBD zoals we die vandaag kennen bedacht. Jurken in die tijd kwamen tot over de knie, zij maakte haar versie wat korter.”

(Lees verder onder de foto.)

Stijltip: Een little back dress kan je zo casual of gekleed maken als je zelf wil. Date of gelegenheid ’s avonds? Kies dan voor pumps. Wil je net dat beetje meer doen zonder overdressed te zijn? Combineer je LBD dan met laarzen, zoals Véronique De Kock, of sneakers.

De marinière

“Ook deze perma-trend hebben we weer te danken aan Coco Chanel. Het is een stuk dat dateert uit de negentiende eeuw, omdat bij wet werd vastgelegd dat de Franse marine zo gekleed moest zijn. Sommigen zeggen dat de Bretoenen het al veel langer droegen, daarom wordt het ook wel eens een Bretoense trui genoemd. Coco Chanel had een winkel in Normandië en daar was de marinière een van haar bestsellers. Wederom is het een heel mannelijk stuk dat Coco vrouwelijk gemaakt heeft. Het wordt ook wel de Picasso-trui genoemd, omdat hij het vaak droeg.”

(Lees verder onder de foto.)

“Céline heeft dit seizoen een heel mooie, rode variant van de marinière. Je mag het stuk dus zeker ook in andere kleuren kopen dan blauw. Het is een zomerklassieker, maar je draagt het evengoed in de winter.”

Stijltip: De marinière kleed je makkelijk op met accessoires. Het staat heel mooi met rode lippenstift en een haarband, zoals je hierboven ziet bij Véronique Leysen.

Trenchcoat

“De trenchcoat is sinds de twintigste eeuw niet meer weg te denken uit de mode. Burberry heeft die jas niet uitgevonden, maar wel geperfectioneerd. Vroeger was het een utilitair stuk dat je droog hield bij regen, nadien is het stuk in detectivefilms beginnen te verschijnen en later werd het door alle filmsterren gedragen. Inmiddels is het een klassieker.”

(Lees verder onder de foto.)

“Je hebt lichte trenchcoats voor de zomer en warmere varianten voor de winter. Er bestaan oneindig veel verschillende uitvoeringen. Elke vrouw heeft er eentje in haar kast nodig!”

Stijltip: Je kan je trenchcoat klassiek dichtbinden, maar als je 'm open laat hangen zoals Paulien Riemis, geeft dat meteen een nonchalantere look.

De zwarte leren jas

“Dit is een van de meest veelzijdige kledingstukken ter wereld. Met dit stuk kan je onmogelijk de mist ingaan. Het is uniseks en je kan het werkelijk naar elke gelegenheid dragen.”

(Lees verder onder de foto.)

Stijltip: Een zwarte leren jas staat elegant en verfijnd als je het combineert met een (wit) hemd of jurk. Maar je kan het evengoed heel casual dragen, bijvoorbeeld met een grafisch T-shirt eronder.

Eén extra perma-trend

“Als ik toch één print zou moeten kiezen die een perma-trend is, dan is dat de luipaardprint”, voegt Devriendt nog toe. “Ik zeg niet dat dat iets voor iedere vrouw is, maar het is een motief dat altijd zal blijven, in om het even welke vorm, en daarom de investering waard. De slangen-, zebra- en koeienprints die we de laatste jaren veel zien zijn eigenlijk moderne updates van de klassieke luipaardprint.”

