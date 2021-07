Deze 3 vaccionista's kleedden zich op voor hun vaccin. “Ik voelde me net een koningin. Iedereen behandelde me ook zo”

Hoezo, sweatpants en een simpel T-shirt? Tegenwoordig halen sommige mensen alles uit de kast om naar hun vaccinatie-afspraak te gaan. Ook Britt, Sonja Elise en Mieke wilden zich optutten voor hun prikje. Ze stiften de lippen rood en kozen voor gouden hakken van Dries Van Noten en een tas van Chanel. “Na het vervelende coronajaar zijn we eindelijk op de goeie weg, en dat mogen we vieren.”

De pandemie deed niet enkel de ziekenhuizen, maar ook woordenboeken uit hun voegen barsten. Eén van de nieuwste termen: ‘vaxxies’. Een samentrekking van de woorden ‘vaccinatie’ en ‘selfies’. Heel wat mensen zien hun vaccinatie-afspraak als een gelegenheid die ze niet mogen laten voorbijgaan en die ze moéten fotograferen. Prik en klik. Vooral op sociale media passeren heel wat selfies. Logisch, vindt Carrera Kurnik, directeur van cultuur en innovatie bij het trendwatchingbedrijf Fashion Snoops. “Na een jaar zonder feestvieren en zonder speciale gelegenheden, luiden de vaccinaties een nieuw tijdperk in. Vele mensen willen dat moment herdenken.”

Het leidde ook tot de opmars van ‘vaccionista’s. Ofwel: vaccin-fashionista’s. Zij maken niet alleen foto’s, maar kleden zich zelfs op voor het hele gebeuren. Kijk maar naar de 43-jarige Amerikaanse Ashlie Atkinson. Zij ging viraal op Twitter nadat ze een groene galajurk met pailletten droeg voor haar vaccin-afspraak. Ook Dolly Parton (75) en Marc Jacobs (58) lieten hun joggingbroek thuis. De zangeres ging voor een blauwe off-the-shoulder top. De ontwerper trok een roze hemd, bijpassende glitterbroek en een luipaard-jas aan.

(Lees verder onder de foto’s.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook in België zijn er heel wat mensen die er het beste van willen maken en met een bijzondere outfit naar de vaccinatiecentra trekken. Gewoon, omdat ze daar zin in hebben. Wij spraken met drie vaccionista’s.

Sonja Elise droeg een spiksplinternieuwe jurk met zilveren sandalen en een tas van Chanel

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

“Tijdens de pandemie hebben veel mensen de jogging en slobbertruien omarmd. Ik niet. Ik heb dat zelfs niet in mijn kast liggen. (lachje) In volle lockdown was een trip naar de supermarkt de enige manier om onder de mensen te komen. Dat was voor mij net een gelegenheid om mijn hakken boven te halen.”

“Dat is misschien een beroepsmisvorming. Als stylist ben ik sowieso erg veel met mode bezig. Ik ben ervan overtuigd dat mode spreekt. Het is een soort van expressie. Als kleding niet past bij je karakter, voel je ook dat er iets wringt. Iemand die een zakelijk kostuum moet dragen voor zijn werk maar zich daar niet goed bij voelt, zal hoogstwaarschijnlijk niet gelukkig worden van de job.”

“Zelf ben ik een rustig persoon. Mijn outfits zijn dus niet aanstootgevend. Tegelijk ben ik geen muurbloempje: als ik iets te zeggen heb, verdien ik het dat er geluisterd wordt. Dat vertaalt zich naar kledingkeuzes die niet saai zijn, maar wel netjes, elegant en met een romantische toets. Het andere uiterste - overdressed zijn - vind ik ook niet leuk. Glitter en glamour mag, zolang het subtiel blijft.”

Quote In het vaccinatie­cen­trum had ik wat bekijks, ja. Sonja

“Over mijn vaccinatie-outfit heb ik bewust nagedacht. Waarom? Ik wou een positieve vibe uitstralen. Na het vervelende corona-jaar zijn we eindelijk op de goeie weg, en dat mogen we vieren. Uiteindelijk koos ik een blauw, mouwloos jurkje dat ik nog nooit had gedragen. Dat was nog eens praktisch ook, want ik moest zelfs mijn arm niet ontbloten voor het spuitje.”

“Daarnaast ben ik juweelontwerpster en vind ik accessoires enorm belangrijk. Kleding moet je dragen, je kan nu eenmaal niet naakt de straat op. Maar accessoires, daar kies je voor. Die moeten echt je persoonlijkheid onderstrepen. Armbanden zijn mijn handelsmerk en mijn zilveren sandalen kunnen elke outfit pimpen tot een stijlvolle look. Mijn Chanel-handtas maakte het geheel af. Voor die tas heb ik serieus moeten sparen, maar het was de investering dubbel en dik waard. Ik heb hem ondertussen al drie jaar en draag hem bijna elke dag.”

“In het vaccinatiecentrum had ik wat bekijks, ja. Sommige mensen dachten waarschijnlijk: ‘Die handtas, is dat niet overdreven?’. Dat is jammer. Negatieve opmerkingen zouden niet zo leuk zijn, dus ik ga er dan maar van uit dat het goed bedoeld is. Als een compliment, omdat ze denken dat ik er leuk uitzie of omdat mijn outfit kan dienen als inspiratie.”

Britt kleedt zich elke dag alsof ze naar een feest gaat

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

“In het prille coronabegin heb ik eens geprobeerd om simpele stukken te dragen. Een zwarte jogging, een baggy trui. Dat soort dingen. Maar daar werd ik niet gelukkig van. Het geeft me meer energie om me te kleden alsof ik naar een groot feest ga. De ene dag draag ik dan een jurk die uit een renaissance-film lijkt te komen, de andere dag haal ik mijn schoonste oldskool kostuum uit de jaren 80 boven. Hoe meer moeite ik erin steek, hoe meer het mijn gemoed ten goede komt.”

Quote Ik heb vooral dingen aangetrok­ken waar ik zelf blij van word: grote oorbellen, een opvallende kralenket­ting als riem, een statement-blou­se met grote strik en geborduur­de zilveren bloemen. Britt

“We hebben zo lang uitgekeken naar die vaccinaties. Als ik in zo’n centrum dan wat vreugde kan verspreiden, des te beter. Ik heb vooral dingen aangetrokken waar ik zelf blij van word: grote oorbellen, een opvallende kralenketting als riem, een statement-blouse met grote strik en geborduurde zilveren bloemen. Allemaal vintage, want ik probeer zo veel mogelijk tweedehands te dragen. Mijn schoenen zijn van Dries Van Noten. Die heb ik ooit gekocht voor mijn trouw, maar probeer ik nog zoveel mogelijk te dragen. Die geven elke outfit wat extra va-va-voum.”

“Ik ben samen met mijn man naar het vaccinatiecentrum geweest. Hij draagt altijd basic outfits en zei meteen: ‘We zijn precies overdressed’. (lacht) Waarschijnlijk werden we nogal bekeken, maar ik merk dat niet meer op. Als ik reacties krijg, zijn ze overwegend positief. Mensen zeggen wel eens: ‘Britt, jij staat met alles’. Maar dat komt gewoon omdat ik veel verschillende dingen en stijlen door elkaar draag. Iedereen staat met alles. Je moet het gewoon durven en je er goed in voelen.”

Mieke koos voor het speciaalste en duurste kleed uit haar kleerkast

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News

“Op de dag dat ik mijn eerste prik kreeg, werd ik toevallig 58 jaar. Dat vaccin voelde als een extra cadeautje, omdat ik er al zo lang naar uitkeek om het te krijgen. (lachje) Het was dus een logische keuze om me een beetje op te dirken: ik kon mijn verjaardag én het begin van onze vrijheid vieren.”

“Ik had dan ook een feestelijke outfit uitgekozen: mijn speciaalste en duurste kleed uit mijn kleerkast, van Traffic People. Ik had dat kleedje voor het eerst gezien op de cover van - jawel - NINA en wou dat zo graag hebben, maar ik vond het nergens meer. Blijkbaar was het uitverkocht. Mijn dochter heeft het internet afgespeurd en toch nog één exemplaar gevonden. De jurk combineerde ik met een rode bloem in mijn haar, dat ik trouwens speciaal had laten stylen bij de kapper, en hakken die ik ooit gekocht heb in Sevilla. Lekker fleurig.”

Quote Omdat ik zo uitgedost was, voelde ik me net een koningin. Iedereen behandelde me ook zo. Mieke

“Omdat ik zo uitgedost was, voelde ik me net een koningin. Iedereen behandelde me ook zo. Ze zeiden dat ik straalde, waarschijnlijk omdat ik effectief dolgelukkig was. De verpleegkundigen, de artsen en de vrijwilligers waren bovendien supervriendelijk; ik werd precies op handen gedragen. Door de zenuwen was ik bijvoorbeeld mijn identiteitskaart vergeten, maar dat vonden ze zelfs niet erg. Trouwens, de tweede keer had ik me gewoontjes gekleed en keek niemand op. Toch maar een bewijs dat een outfit het verschil kan maken.”

“Mode speelt sowieso een grote rol in mijn leven. Ik voel me beter in mijn vel als ik iets draag dat ik mooi vind. Dat heb ik geleerd van mijn mama, zij was ook een coquette vrouw die het belangrijk vond om er altijd goed uit te zien. Ik weet nog goed dat zij ooit matching outfits had gekocht, twee donkerblauwe gebreide jurkjes. Eentje voor haar en eentje voor mij als klein meisje. Dat was zo bijzonder.”

“Door corona is de liefde voor mode nog gegroeid. Sinds het laatste jaar draag ik meer felle kleuren en speciale stukken. Mensen op straat of in de winkel zeggen soms: ‘Amai, je bent zo hip gekleed’. Zo’n complimenten doen natuurlijk deugd. Toegegeven: dat heeft niet alleen te maken met de pandemie. Mijn ex en ik zijn eveneens uit elkaar. Vroeger kocht ik vooral kleding die hij graag zag. Begrijp me niet verkeerd, de man had smaak, hoor, en ik waardeerde zijn tips. Maar nu ontdek ik toch meer welke kleren ík mooi vind. Ik durf meer dan ooit mezelf zijn. En als ik me goed voel in een outfit, dan komt mijn schoonheid ook van binnenuit en ben ik gelukkiger. Wat wil je nog meer?”

Lees ook: