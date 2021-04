Design versus budget: interieurarchitect Bart beoordeelt goedkopere alternatieven voor de iconische Togo-sofa

Werkplek Werken tijdens de ramadan: wat zijn je rechten en plichten?

13 april Van dinsdagavond 13 april tot woensdagavond 12 mei is het ramadan, de jaarlijkse vastenmaand voor moslims. Eten en drinken kan dan enkel na zonsondergang. Niét tijdens de lunchpauze dus, of als je je even flauw voelt op het werk. Is het dan geen optie om de middagpauze en te vervangen door kortere pauzes doorheen de dag? Of zijn er andere maatregelen mogelijk om werk en geloof optimaal te combineren? Jobat.be vroeg het aan een juridisch expert van SD Worx.