Denimconsultant deelt haar ultieme trucs om online de perfecte jeansbroek te kopen

Een nieuwe jeansbroek kopen is niemands favoriete bezigheid. In winkels zit je opgezadeld met onflatteus licht en het gevoel alsof je tandpasta weer in een tube probeert te knijpen. Online shoppen in de cocon van je eigen huis voelt veiliger, maar hoe kies je dan meteen de perfecte broek uit? Erin Fridja, designer, oprichter van de Britse winkel Bad Denim en denimconsultant, geeft enkele tips.

Erin Fridja valt meteen met de deur in huis: “Online denim shoppen is niet simpel.” Ze weet waarover ze spreekt. Ze werkte als denimconsultant voor luxemerken zoals Paul Smith en Alexa Chung, opende de jeanswinkel Bad Denim in Londen en reviewt jeansbroeken op YouTube. “Online kan je snel last krijgen van keuzestress. Daarom surf ik vooral naar winkels die ik ken en vertrouw, op basis van eerdere aankopen bijvoorbeeld.”

Voor je een broek in je winkelmandje dropt, doe je er goed aan om het terugstuurbeleid te checken, zegt Fridja in een interview met het tijdschrift Glamour. “Ga na wat er gebeurt met de kledingstukken die je terugzendt. De webshop ASOS is daar transparant over en verkoopt ongeveer 97 procent van alle teruggestuurde items opnieuw.”

Goede pasvorm

De grootste uitdaging is natuurlijk het vinden van een broek die je als gegoten zit. En daar moet je toch wat tijd voor vrijmaken, suggereert Fridja. “Tegenwoordig bieden veel webshops gedetailleerde matentabellen aan. Maak daar gebruik van”, tipt ze. “Neem thuis je lievelingsbroek erbij. Begin dan de belangrijkste maten op te meten, zoals de omvang van de taille, de heupen, de binnenbeenlengte (vanaf je kruis tot de onderkant van de broek, nvdr.) en de zogenoemde rise (de afmeting van je kruis tot je taille, nvdr.). Je kan ook je eigen lichaam minutieus in kaart brengen met een meetlint om te checken of de rise bijvoorbeeld wat groter mag zijn.”

Een tijdrovend karwei, bevestigt Fridja. “Maar de moeite waard als je een nieuw merk of een ander type broek wilt kopen.” Bijvoorbeeld: een high waisted-jeans in plaats van je gebruikelijke broek met brede pijpen.

Nog een tip: check van welke materialen de broek gemaakt is. Synthetische stoffen duiden erop dat het kledingstuk nog zal kunnen stretchen. “En ga op zoek naar reviews. Neem je tijd om alles door te lezen. Wie weet kom je info tegen over de kwaliteit van de stof of lees je dat de denim broek na enkele weken begint te lebberen, of totààl niet gemaakt is voor mensen met een specifieke lichaamsbouw.”

Verlies duurzaamheid niet uit het oog

Tot slot bevestigt Fridja dat denim allesbehalve duurzaam is. Ze raadt aan om daar enigszins rekening mee te houden. “De meest duurzame optie is een tweedehands paar kopen. Sommige stuks worden zelfs mooier als ze enkele jaren gedragen zijn. Daarnaast is het vooral belangrijk om te investeren in tijdloze modellen, stuks waar je een coup de foudre bij ervaart en die nog jaren een ereplaats zullen krijgen in je kleerkast.”

