Decathlon lanceert sportcollectie met leggings en sportbeha’s van maat XS tot 5XL

Het Belgische modemerk CKS lanceert voor het eerst een collectie voor tieners

30 augustus Shoppen als tiener is niet simpel. Kleding is vaak té kinderachtig of té oud, een gouden middenweg is bij veel merken niet te vinden. Daarom brengt het Belgische modemerk CKS voor het eerst een tienercollectie uit, gericht op meisjes tussen tien en achttien jaar.