Decathlon gaat tweedehands winterschoenen verkopen. “Het is onze verantwoordelijkheid om verspilling te voorkomen”



Als we binnen tien jaar nog willen skiën in de bergen, wandelen in het groen of zwemmen in een propere zee, moeten we bewuster omgaan met wat en hoe we consumeren. Dat vindt ook Decathlon, die haar klanten zo lang mogelijk wil kunnen laten sporten. De sportketen koopt daarom vanaf nu gebruikte sneeuwschoenen op, van ongeacht welk merk, waarna deze tweedehands verkocht worden in de winkel. “We willen overschakelen naar een circulaire economie, waarbij we focussen op hergebruik en recyclage.”