“De soft bob is hét kapsel van het jaar.” Dit zijn de trends van het moment voor je huid, haar en make-up

Met de eerste zonnestralen op onze bol durven we stilaan weer te dromen van mooiere tijden. En dat mag je letterlijk nemen, want verrassende nieuwe beautytrends wachten ons dit voorjaar op. Beautyredactrice Sophie overloopt de tendensen die je de komende maanden in je eigen badkamer kan opmerken, van au naturel knallen met kleur tot ‘babylights’ en ‘stresscare’. “Beauty wordt dit jaar dé manier om te ontspannen.”

2022 wordt het jaar van de ‘beautywhiplash’, want we schipperen tussen twee uitersten. Enerzijds kiezen we massaal voor natuurlijke beauty, anderzijds mag het zo expressief, opvallend en kleurrijk mogelijk. Hoe die twee met elkaar te rijmen zijn? Simpel, een minimalistische huid en natuurlijke haardos, in combinatie met maximalistische ooglooks. Van opvallende eyeliner tot neon kleuren: het kan en mag allemaal.

Trend 1: Knallen met kleur

Volledig scherm © NINA / Yves Rocher

Denk: elektrische tinten op de ogen, in combinatie met glitter, neon en grafische accenten, en voor de rest een laissez-faire-attitude. Geen puistjes verbergen met foundation of wallen verdoezelen met concealer. Gewoon spelen met kleur. Op die manier verandert make-up van een middel om jezelf te veranderen tot een tool om jezelf uit te drukken. De trend komt uit de ‘joyspotting’-beweging: de kunst om geluksmomentjes te halen uit kleine dingen. En dat mag dus ook een knalroze tint op je ogen zijn.

1. Giorgio Armani, Eye Tint, 27,60 euro bij ICI PARIS XL

2. BareMinerals, Mineralist Eyeshadow Palette, 31 euro bij Douglas

3. Yves Rocher, Oogschaduw Mono, 13,90 euro bij Yves Rocher

Trend 2: Babylights

Volledig scherm © RV

Wie lente zegt, zegt uren in de kappersstoel spenderen voor een kapsel dat gekust lijkt door de zon. Tegenwoordig betekent dat niet meer streperige highlights of een opvallende balayage, wél ‘babylights’. Zulke delicate, witblonde stroken kosten niet alleen een hoop minder tijd, ze zijn daarnaast zo subtiel dat uitgroei verleden tijd is. Het effect wordt simpelweg zachter. Verzorgen doe je best met een toner of producten voor blond haar.

1. Moroccanoil, Blonde Perfecting Purple Shampoo & Conditioner (beide 27,90 euro) bij johnbeerens.be

2. Matrix, Unbreak My Blonde, shampoo (13,60 euro) en conditioner (13,60 euro) bij Douglas

Trend 3: Fermenteren kan je smeren

Volledig scherm © RV

Big in Japan en binnenkort ook bij ons: gefermenteerde skincare. Dit proces waarbij men ingrediënten gecontroleerd laat bederven, leverde al tal van mooie dingen op (wijn! brood!), en nu kunnen we skincare aan dat lijstje toevoegen. Al moeten we de trend niet blindelings volgen. Hoewel fermentatie inderdaad bepaalde mineralen, voedingsstoffen en actieve stoffen doet vrijkomen die goed zijn voor de huid, kunnen producenten die ook rechtstreeks in een crème stoppen.

Of je vitamine C nu verkrijgt uit fermentatie van groenten en fruit, of rechtstreeks uit de farmacie, maakt voor de werking niet uit. Er is namelijk maar één vitamine C. Wel is het zo dat het fermentatieproces vaak ecologischer is. De grondstoffen zijn natuurvriendelijker, en je hebt minder bewaarmiddelen nodig omdat je crème al een bacterieel proces doormaakte dat andere bacteriën tegengaat.

1. Florena Fermented Skincare, Hydraterende Dag- & Nachtcrème, 15,99 euro bij Kruidvat

2. Purito, Fermented Complex 94 Boosting Essence, 21,99 euro bij littlewonderland.nl

Trend 4: Soft bob

Volledig scherm © RV / Giorgio Armani

Zin in een briesje in de nek? Vooral doen, want de soft bob wordt hét kapsel van het jaar. Lokken op kinlengte omlijsten je gelaat en benadrukken zo je jukbeenderen en kaaklijn. Door de plukjes aan de kin net dat tikje langer te laten dan achteraan krijg je een A-lijn effect, waardoor de puntjes zachtjes naar binnen vallen. Elegant, vrouwelijk en ontzettend makkelijk te stylen: föhn met een ronde borstel de puntjes lichtjes naar binnen et voilà!

Babyliss, Hydro-Fusion Big Hair Brush, 50,99 euro bij Vanden Borre

Trend 5: Onderaan boven

Volledig scherm © Chanel / RV

Met dank aan de hitserie ‘Euphoria’ beleeft de onderste wimperrand eindelijk zijn moment de gloire. Zet je wimpers in de verf en je blik in de kijker door je make-up ook onderaan flink aan te zetten. Dat kan met oogpotlood, oogschaduw of met micromascara (waarmee je perfect aan die onderste wimpers kan). Twiggy zou trots zijn!

1. Chanel, Stylo Ombre et Contour, 33 euro bij chanel.com

2. Maybelline, New York Tattoo Gel Liner Pencil, 9,99 euro bij Di

3. Sisley, Phyto-Khol Star Waterproof, 43,60 euro bij Parfuma

4. MAC, Stack Micro Mascara, 33 euro bij maccosmetics.com

Trend 6: Nagelkunst

Volledig scherm © Thea Jeelry & The Manucurist

Als je in één ding investeert, laat het dan een manicure zijn. Nailart is helemaal terug van weggeweest, maar dan wel in een hip en minimalistisch jasje. Van geometrische vormen tot vrolijke accentstipjes: niets is verplicht, tenzij wat geduld en een vaste hand.

1. Manucurist & Thea Jewelry, Flash de toi nagelstickers, 19 euro bij thea-jewelry.com

2. Rimmel London, Kind Free Clean Nail Polish, 5,99 euro bij Di

Trend 7: Stresscare

Volledig scherm © RV

En de prijs van meest succesvolle nieuwkomer van de 21e eeuw gaat naar ... stress. Tegen 2030 verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie dat het de belangrijkste vijand van onze gezondheid wordt. En van de huid. Want chronische stress tast de biologische functies van de huid aan. Het beïnvloedt de hormoonhuishouding, en dat heeft effect op de huidbarrière en de natuurlijke afweer.

Wanneer je huid onder stress lijdt, neemt haar vermogen om zichzelf te verdedigen af. De bescherming vermindert, wat zich uit in vochtverlies, een drogere huid, jeuk en rode plekjes. Ze ziet er minder fris uit en er verschijnen fijne lijntjes. Onderzoek toonde zelfs aan dat na een lange, moeilijke werkdag de fronsrimpel tussen de wenkbrauwen duidelijker zichtbaar is. Geen wonder dat stresscare de winkelrekken overspoelt. Van skincare tot supplementen, van wellness tot technologische gadgets, beauty wordt dé manier om te ontspannen.

1. Guud, Glow Capsules, 52,50 euro bij guudwoman.com

2. Self, Fine Deluxe Body Scrub, 44,50 euro bij naturalself.eu

3. Sand & Sky, Dreamy Skin Kit € 84,95 bij Zalando

Trend 8: Twinkle twinkle, periwinkle

Volledig scherm © RV

De kleur van het jaar is een echte winner op beautyvlak. ‘Periwinkle’, oftewel de mix van lila en blauw, staat fantastisch op je nagels, op je ogen of als accessoire in je haar. Bovendien straalt blauw rust uit en staat de kleur erom bekend ons te kalmeren, ideaal als je wat aan stresscare wil doen. Twee trends in één!

1. Nyx Professional Makeup, Epic Wear Liner Stick, 6,95 euro bij Di

2. Les Soeurs, Hair Clip Rectangle, 15 euro bij lessoeurs.be

3. Karolin van Loon, Lila Lunaire, 20 euro bij rheine.be

