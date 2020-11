De quarantainekapper: met dit wastrucje lijkt het alsof je altijd recht van het salon komt

Gefermen­teer­de beauty: wondermid­del of gebakken lucht? Dermato­loog Ingrid van Riet legt uit

13 oktober Nieuw uit Korea: gefermenteerde skincare waarbij gistingsprocessen zorgen voor een huid in topconditie. Klinkt goed, maar is gist écht the next big thing? Of hebben we ons daarin – nu ja – vergist? We vroegen het aan dermatoloog Ingrid Van Riet, en blijkbaar maar goed ook.