De opkomst van inclusieve beauty: van make-up voor mannen tot halalbeauty

’k Zag twee heren dagcrème smeren. Oh dat was een wonder? Niet anno 2020, want de beauty-industrie opent haar deuren in naam der inclusiviteit. Voorlopig op een kiertje, al zouden deze trends ze weleens wagenwijd open kunnen gooien: van halal beauty tot chemoproof cosmetica.

Het begon allemaal in 2017 met ... Rihanna. De cosmeticawereld daverde op zijn grondvesten toen de Barbadiaanse naast een zangcarrière ook een cosmeticamerk onder haar umbrella nam: Fenty. Haar eerste wapenfeit? Een foundation in veertig tinten, waarmee ze ten strijde trok tegen de gangbare norm in de beauty-industrie.

Het Fenty-effect

Drie jaar later vind je in elke parfumerie een waaier aan huidskleuren en spreken experts wereldwijd van het Fenty-effect. Al bleek het vooral het startschot van een achterliggende beweging. Een waarbij oog is voor inclusiviteit in de breedste zin van het woord: dat kan cosmetica zijn voor alle huidskleuren, maar evengoed gender, religies, huidtypen en leeftijden. Een tendens die grotendeels maatschappelijk te verklaren is, zegt toekomstverkenner Stefaan Vandist. “We leven in een superdiverse samenleving. Het woordje ‘super’ is daarbij essentieel. In een diverse samenleving kunnen we de wereld nog makkelijk opdelen: mannen versus vrouwen, allochtonen versus autochtonen, hoogopgeleiden versus laagopgeleiden. Maar bij een superdiverse samenleving is identiteit een soort van spectrum. We zijn voor een bepaald procent hetero, maar herbergen ook een percentage nieuwsgierigheid naar iets anders. We zijn gedeeltelijk religieus. Veel christenen gaan niet naar de kerk, hoewel ze geloven dat er ‘iets’ is. Kortom, identiteit is niet meer 0 versus 100, maar een gelaagd concept.”

Gedateerd ideaalbeeld

En precies die gelaagdheid miste de cosmetica-industrie, die lange tijd gericht was op gezonde, jonge, blanke vrouwen met een perfecte huid. Stefaan Vandist: “Dat ideaalbeeld resoneert niet meer. Er waren steeds meer stemmen die riepen om een mediabeeld dat die superdiversiteit vertegenwoordigt.” Stemmen die eindelijk gehoord worden, of wat dacht je van make-up voor mannen, skincare voor donkere huidskleuren, halalbeauty en cosmetica voor vrouwen die een chemobehandeling ondergaan? Want beauty is voor iedereen.

Crème van een vent

Cosmetica een vrouwenzaak? Niet meer. Het afgelopen jaar vonden producten specifiek voor mannen hun weg naar de winkel en de badkamer. Vaak zijn die laagdrempelig – denk aan haar- en baardverzorging – al stopt het daar niet meer. Ook heren dragen op maandagmorgen de sporen van een korte nacht. Bedrijven als Tom Ford, Chanel en Givenchy speelden daarop in door make-up letterlijk aan de man te brengen. Basics als concealer, wenkbrauwpotlood en matterend poeder kregen een stoere, matzwarte verpakking et voilà. De verkoop van verzorgingsproducten ging eveneens de hoogte in. Logisch, mannen die zich scheren doen dat gedurende hun leven gemiddeld 10.000 keer. Dat betekent dat ze ettelijke duizenden keren met een mesje over hun huid schrapen. Geen wonder dat die verzorging nodig heeft.

Volledig scherm © rv

1. Chanel, Boy de Chanel Le Stylo Sourcilse, 40 euro Bij Planet Parfum

2. Givenchy, Mister Instant Corrective Pen Concealer, 33,90 euro bij ICI PARIS XL.

3. Nyx Professional Makeup, Shine Killer, 13,50 euro bij Di.

4. Kiehl’s, Eye Fuel oogcrème, 24 euro bij Galeria INNO.

Smeer jij al halal?

De prijs van snelst groeiende marktsegment in de cosmetica gaat naar ... halalbeauty. Tegen 2025 verwachten experts een stijging van 12 procent. Simpel gezegd mag halalcosmetica geen haram ingrediënten bevatten. Dat wil zeggen: geen stoffen afkomstig van dieren of die genetisch gemodificeerd zijn, noch alcohol of schadelijke chemicaliën. Denk: parfums die in plaats van alcohol olie of water als oplosmiddel gebruiken, zepen zonder reuzel (vet dat voornamelijk afkomstig is van de varkensbuik) en skincare met plantaardig in plaats van dierlijk collageen. Precies dat ethische en diervriendelijke proces maakt halalproducten erg geschikt voor vegans.

Volledig scherm © rv

1. Inika Organics, Cream Eye Shadow, 24 euro bij bol.com

2. Nailberry L’Oxygene Nail Lacquer, 20,50 euro bij de Bijenkorf.

3. Note Cosmetics, BB Cream, 13,90 euro bij Kruidvat.

Acne: niet alleen voor tieners

Wie acne hoort, denkt automatisch terug aan het leed dat puberen heet. Maar het is niet omdat we de deur van het middelbaar achter ons dichttrekken, dat die puistjes nooit meer terugkomen. Integendeel, veertig procent van de vrouwen tussen twintg en veertig jaar heeft nog altijd last van onzuiverheden. Vroeger moesten zij hun producten op de tienerafdeling zoeken, maar de volwassen huid heeft andere noden. Apothekersmerken La Roche-Posay en Avene kwamen als eerste tot dat besef en ontwikkelden producten met een dubbele werking: enerzijds reguleren ze talg en voorkomen ze puistjes, anderzijds bestrijden ze rimpels, fijne lijntjes en pigmentvlekken. Het Belgische merk YUN wil met hun sprekende boodschap ‘Stop hiding, start fighting’ naast acne ook het taboe aanpakken.

Volledig scherm © rv

1. Dermalogica, Retinol Clearing Oil, 89 euro bij Dermalogica.

2. YUN, ACN+ Cream, 45 euro bij yun.be.

3. La Roche-Posay, Effaclar Serum Ultra Concentré, 31,90 euro bij de apotheek.

4. Celestetic, Acne Perfect serum, 59,80 euro bij het schoonheidsinstituut.

Kleurenwaaier

‘One color fits all’ bestaat niet meer. Waar tien foundationkleuren (waarvan meestal acht blanke) vroeger een uitgebreid gamma vormden, schudden merken als M.A.C, Dior en Shiseido tegenwoordig zestig verschillende tinten uit hun mouw. En stilaan begint te dagen dat ook skincare verschilt. Zo is een lichte huid over het algemeen gevoeliger en vertoont ze sneller allergische reacties, fijne lijntjes en ouderdomsvlekjes. Een donkere of gepigmenteerde huid is droger en verkleurt makkelijk na irritatie. Daardoor gebruiken verzorgingsmerken met een focus op de donkere huid zelden salicylzuur. Dat kan namelijk de huid beschadigen en zo vlekken veroorzaken. In de plaats kiezen ze vooral voedende ingrediënten als vitamine E, hyaluronzuur, glycerine en collageen.

Volledig scherm © rv

1. Dr Barabara Sturm, Darker Skin Tones Cleanser, 49,50 euro bij cultbeauty.co.uk.

2. Dior, Backstage Face & Body Foundation, 42 euro bij ICI PARIS XL.

3. The Afro Hair & Skin Co., Flow Perfectly Balanced Facial Oil, 26,50 euro bij theafrohairandskincompany.co.uk.

Menopower

Volgens een rondvraag van L’Oréal voelt veertig procent van de vrouwen ouder dan vijftig zich onzichtbaar als consument. Nochtans vertegenwoordigen ze een enorm grote doelgroep die bovendien over het nodige kapitaal beschikt én bereid is om dat aan cosmetica te geven. Zo legde een studie van AARP (American Association of Retired Persons, een vereniging die zich bezighoudt met de belangen van vijftigplussers) in 2019 bloot dat drievierde van de bevraagde vrouwen producten gericht op de (peri-)menopauze mist. Want het wegvallen van oestrogeen vermindert de aanmaak van collageen en leidt tot een drogere huid.

Volledig scherm © rv

1. L’Oréal Paris, Age Perfect BB Cover, 15,99 euro bij Di.

2. Megs Menopause, Rosey Rain Verkoelende Spray, 16,50 euro bij megsmenopause.com.

3. Vichy, Neovadiol Rose Platinium, 36,50 euro bij de apotheek.

4. Mylène, Aurage Activ Lift 50+, 28,99 euro bij mylene.eu.

Chemoproof

In 2017 hadden wereldwijd 17 miljoen mensen kanker. Tegen 2030 voorspelt men een verdubbeling. De meest efficiënte behandeling is chemotherapie, maar daardoor droogt de huid uit, wordt ze dunner en roder. Het resultaat is dat kankerpatiënten vaak slecht reageren op bepaalde soorten make-up of stoffen. En dat net in een periode waarin zelfzorg hen beter kan laten voelen. Gelukkig zijn er merken die daarop inspelen met veilige make-up en verzorging. Een daarvan is het Belgische Cent Pur Cent, gebaseerd op natuurlijke en minerale ingrediënten. Het Franse MÊME ontwikkelde nagellak, verrijkt met silicium om broze nagels te versterken én een beschermingsfactor om de nagels van kankerpatiënten – die gevoeliger zijn door de chemo – te behoeden voor de zon.

Volledig scherm © rv

1. Cent Pur Cent, Loose Mineral Foundation, 34,99 euro bij centpurcent.be.

2. Même, Silicon Nail Polish, 9,50 euro bij de apotheek.