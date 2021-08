De nieuwe truitjes van voetbalclub Venezia FC zijn zo mooi dat iedereen ze wil, voetbalfan of niet

Is marine­blauw het nieuwe zwart? Volgens de ma­ke-uparties­ten van Chanel en Dior alvast wel

5 augustus Herinner je je nog dat ‘frosty’ blauwe make-up, de signature look van zangeres Christina Aguilera, een ding was in de nineties? Als we naar de make-up kijken van de modellen op de catwalks van Dior en Chanel, lijkt Het Tijdperk Van Blauw opnieuw aangebroken: blauw was de rode draad in de make-up looks bij hun collecties voor het najaar. Dat kan maar een ding betekenen. Binnenkort introduceren ook wij de kleur weer in onze toiletzak.