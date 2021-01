De muts die we als kind allemaal haatten is terug, maar nu is ze fashionable

Je kent het wel, dat wollen onding dat je moeder vroeger met de beste bedoelingen over je hoofd trok. Dat onding heet een balaclava, een warme bivakmuts die netjes rond je hals aansluit als een buff, met een groot gat voor ogen, neus en mond. Muts en sjaal in één, zeg maar.

Populair in Scandinavië

Met de balaclava voelde je je misschien niet de fashionista van de speelplaats en tot voor kort was de kans dat je hem van onder het stof zou halen waarschijnlijk nihil. Maar daar brengen enkele Scandinavische modemeisjes nu verandering in. De meeste onder hen kiezen voor een sportieve look, waarbij ze het praktische aan het esthetische koppelen. Maar er zijn ook enkele fashionista’s die steevast alleen voor hip gaan en het lang vergeten item in combinatie met felgekleurde bontkragen of een klassieke trenchcoat tot een winters modestatement katapulteren.

De voordelen

Overheerst bij jou toch nog het claustrofobische jeugdtrauma? Bekijk dan even deze voordelen: je lockdowncoupe zit veilig verstopt, je hebt het gevecht tussen je sjaal en de wind bij voorbaat gewonnen en bij een vergeten mondmasker helpt deze muts je ook meteen uit de nood. Last but not least, je hebt het sowieso lekker warm. O jawel: wij zijn stiekem blij dat dit mode-item helemaal terug is.