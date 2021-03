De meest opvallende looks en trends van de Golden Globes: “De naderende ‘roaring twenties’ laten zich al voelen”

Zondagnacht werden de Golden Globes voor de 78e keer uitgereikt. Virtueel of niet, heel Hollywood hulde zich toch zoals gewoonlijk in de meest extravagante jurken en kostuums. NINA’s moderedacteur David Devriendt fileert de opvallendste looks. Met nostalgie als de grote winnaar en de naderende ‘roaring twenties’ die zich al een beetje laten voelen.

Wie draagt wat? Het is een bijna even belangrijke vraag als ‘wie wint wat?’ op een awarduitreiking als de Golden Globes. Dit jaar was corona natuurlijk een domper op de feestvreugde en vierden de meeste sterren genoodzaakt van thuis uit.

NINA’s moderedacteur David Devriendt ging deze ochtend meteen door alle rodeloperlooks heen. Wat hem al snel opviel: het glamourgehalte van de Globes leed niet onder de coronamaatregelen. Integendeel. “Ik had verwacht dat we meer casual looks gingen zien, maar nagenoeg alle sterren kozen voor grote, decadente jurken. Alleen Margot Robbie droeg een simpelere jurk uit de ready-to-wear collectie van Chanel. Die was wel erg schattig en hip, met de ruches en de uitsnijdingen. Maar het voelde toch ook een beetje underdressed.”

Van de twenties tot de nineties

Want verder was het wegdromen geblazen bij alle outfits. “De ‘old hollywood’-stijl doet het altijd goed op een rode loper. Maar nu lieten ook de ‘roaring twenties’ zich al voelen op de catwalk”, zegt David. “Celebrities snakken duidelijk net zo hard naar betere, vrijere tijden. Actrice Julia Garner (uit de serie ‘Ozark’) droeg een jurk die recht uit dat tijdperk lijkt te komen en ook Susan Kelechi Watson (‘This is Us’) koos voor een typische twenties-snit met fransjes en bling. Nostalgische looks deden het erg goed. Lilly Collins (‘Emily in Paris’) zag er met haar jurk met print van Yves Saint Laurent erg seventies uit. Laura Dern (‘Big Little Lies’), in een zwarte oversized blazer met choker en behatop, deed dan weer aan de nineties deneken.”

Nostalgie naar glamoureuzere tijden dus. En veel drang naar escapisme op de rode loper, dat ook. “Sommige sterren droegen jurken die ‘larger than life’ aanvoelden. Die gigantische, kersenrode jurk met tientallen lagen tule van Molly Goddard die actrice Rosamund Pike (‘I Care a Lot’) droeg, bijvoorbeeld. Of de fantastische koraalgroene, diep uitgesneden jurk van Anya Taylor-Joy (‘The Queen’s Gambit’) die zo door een rijke royal gedragen kan worden.”

Julia Garner in Prada.

Susan Kelechi Watson in Georges Hobeika.

Lilly Collins in Yves Saint Laurent.

Laura Dern in Givenchy.

Rosamund Pike in Molly Goddard.

Anya-Taylor Joy in Dior.

Het nieuwe stijlicoon

Een van de meest geslaagde looks is volgens David de zwarte, fluwelen jurk van Miu Miu die Emma Corrin (Diana in ‘The Crown’) droeg. “Zij wordt gehypet als het nieuwe stijlicoon en ze heeft die reputatie alle eer aan gedaan. Haar jurk was bij de schouders erg volumineus en dat heeft tegelijk iets erg nostalgisch, maar ook iets heel erg hip. Want oversized kragen en schouders zijn een grote trend momenteel en zullen dat duidelijk ook nog even zijn. Haar make-up had ondertussen iets weg van de typische Twiggy-look uit de sixties.”

En de look van Laura Dern wil David ook prijzen. Een simpel zwart pak, maar o zo chic. “Zij belichaamt voor mij de ultieme Hollywood-glamour. En dan nog eens zeker omdat ze als vrouw een mannenpak claimt op de rode loper.”

Echt geflopte looks waren er dit jaar amper te bespeuren. Of toch niet zoals de jurk met de zwaan die Björk in 2001 naar de Oscars droeg. “Alleen de look van Cynthia Erivo (‘Harriet’) krijgt wel wat kritiek. Het is dan ook een erg rigide design en dan nog eens helemaal in fluogroen. Inderdaad een beetje te veel van het goede. De jurk van Amanda Seyfried (‘Mank’) vind ik dan weer wat te braaf, hoewel niet iedereen het met me eens is. Die creatie van Oscar de la Renta is best mooi, zeker met die grote bloemenrand. Maar het eindresultaat oogt vrij klassiek.”

