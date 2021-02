De lentezon maakt hippies van ons: (zonne)brillen met gekleurde glazen zijn weer overal. Maar beschermen ze ook genoeg?

Zo geef je je kleerkast een draagbare Bridgerton-injectie volgens modeken­ners Kristin en Els van vintagewin­kel Le Freddie

27 januari Snoepkleurige pasteltinten, over the top pofmouwen, ruches, bloemenprints, met kunstdiamantjes bedekte jurken en pruiken die in de buurt van die van Marie Antoinette komen. In de Netflix-sensatie over het Regency-tijdperk zien we niet bepaald everyday looks, toch vallen de outfits even hard in de smaak als de serie zelf. Wil jij je kleerkast een Bridgerton-injectie geven, maar weet je niet hoe? Wij vroegen praktische tips aan Els Keymeulen en Kristin Stoffels van vintage winkel Le Freddie, waar binnenkort een op Bridgerton geïnspireerde collectie uitkomt. “Draag een parelketting met een sweater en sneakers en je bent helemaal in thema.”