De kleur van paprikachips, pompoenen en binnenkort ook lippenstift? Vanaf 2022 stiften we onze lippen oranje

Meer is meer tegenwoordig, en dat vertaalt zich naar een explosie in ons kleurenpalet. Deze nieuwe trend, voorspeld door verschillende toonaangevende make-upartiesten, past perfect in dat speelse plaatje. Want als je het hen vraagt, stiften we onze lippen collectief in de kleur van pompoenen in 2022. Beautyredactrice Sophie: “Oranje is even universeel als rood, maar een tikje specialer.” Orange is the new red, pink and nude!

Na een lange periode van thuiswerken en een minimum aan moeite doen, hebben we het gehad met neutrale tinten, zoveel is duidelijk. We zeiden al lang geleden dag aan de joggingbroeken in onze kleerkast, en hallo aan regenboog maximalisme. En ook in ons make-uptasje deden specialere kleuren hun intrede, denk maar aan de blauwe oogmake-up die we terug gretig aanbrachten in plaats van het klassieke zwart. In 2022 zetten we die ondeugende trend rustig verder, en maakt rood plaats voor oranje op onze lippen.

Pumpkin Spice Latté

Oranje is een kleur die we associëren met appelsienen, pompoenen, mandarijnen en paprikachips. Niet met make-up. Normaal gesproken zouden we dan ook niet snel naar de tint grijpen om ons gezicht kleur te geven. Maar in 2022 verandert dat compleet volgens make-upartiesten. Ook schoonheidsverzorgingsbedrijf L’Oréal Paris riep ‘Pumpkin Spice Latté’ op de lippen uit als de nummer één beautytrend voor 2021-2022. Beautyredactrice Sophie: “Dat oranje als kleur nu aan populariteit wint is niet zo gek. We zijn de maatregelen en de mondmaskers kotsbeu, en dan is zo’n opvallende tint echt een statement."

Quote Oranje is de kleur bij uitstek om mee te gaan experimen­te­ren. Beautyredactrice Sophie

“We zagen hetzelfde gebeuren in de Tweede Wereldoorlog: toen droegen vrouwen rode lipstick als teken van verzet (omdat Adolf Hitler die kleur haatte). Als je die lijn doortrekt, kan je een felle, oranje lippenstift als het ultieme verzet tegen het mondkapje zien. Oranje is even universeel als rood, maar een tikje specialer. Dat maakt het ook een kleur bij uitstek om mee te experimenteren.”

Oranje boven

Sophie heeft wel één gouden regel voor het kiezen van de tint van je lipstick: “Kijk naar je huidskleur! Ben je een koel type, ga dan naar een oranje met blauwe ondertonen. Warmte types kiezen het best voor een oranje dat veel geel bevat. Een goede tip om te weten of je een warm of koud typ bent, zijn je juwelen: warme types staan doorgaans beter met goud, koele types met zilver.”

Wat Sophie verder leuk vindt aan de tint, is dat je ’m het hele jaar door kan dragen. “Een zacht koraal is ideaal voor de zomer, een warme roestkleur is dan weer perfect voor de koudere herfstmaanden.” De boodschap is duidelijk: binnenkort snoeren we iedereen de mond met oranje.

Hieronder kan je alvast inspiratie opdoen.

