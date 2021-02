De juiste outfit kan je motivatie boosten om te gaan sporten. Élodie Ouédraogo legt uit waar je op moet letten

Het is alweer februari, dan beginnen de goede gewoontes voor het nieuwe jaar stilaan te slabakken. Was jij van plan om meer te sporten in 2021, maar is je motivatie ver zoek? “Het juiste sportsetje kan je de boost geven die je nodig hebt om erin te vliegen”, zegt Olympisch kampioen en modeontwerpster Élodie Ouédraogo. Ze legt uit welke basics je nodig hebt en waarop sportievelingen het best letten bij de aankoop van een nieuwe outfit.

Niks mis met je oude joggingbroek en sportbeha. Maar spontaan zin om te sporten, krijg je er niet van. Een nieuw funky setje geeft je daarentegen wél de nodige goesting. Dat herkent Élodie Ouédraogo, voormalig atlete die samen met haar boezemvriendin en sprintster Olivia Borlée het sportmerk 42|54 oprichtte. “Tijdens deze periode van het jaar is het sowieso niet makkelijk om jezelf op te peppen om te gaan sporten. Het is koud en nat buiten. En dat is niet bepaald uitnodigend. (lachje) Dat je door de coronamaatregelen niet naar fitnesscentra kunt en anderhalve meter afstand moet houden met je sportmaatjes, helpt ook niet.”

“Je moet de waarde van een mooie legging en sportbeha niet onderschatten. Het kan je de boost geven die je nodig hebt om erin te vliegen. Waarom? Net als jezelf chiquer opkleden of ’s ochtends je pyjama uittrekken en je werkkledij aantrekken, kan een knappe sportoutfit je het gevoel geven dat je een doel hebt. Nu alle dagen op elkaar lijken, zorgt dat voor de broodnodige afwisseling”, vertelt Élodie. Daarnaast heeft het een handig placebo-effect. “Het brengt je in de juiste mindset. Mooie sportkledij aantrekken, is deel van een ritueel. Het geeft je de push die je nodig hebt om naar buiten te gaan en jezelf in het zweet te werken.”

Functionaliteit primeert

Werkt bepaalde kledij meer motiverend dan andere stukken? Toch wel, zegt Élodie. Je kijkt daarbij het best naar de praktische kant. “Een legging kan mooi zijn voor een foto op Instagram, maar ze kan ook op je zenuwen werken als je gaat sporten. Functionaliteit komt nog steeds op de eerste plaats. Het is vreselijk als je gaat lopen en je moet al na één kilometer je legging omhoog hijsen. Veel leggings zijn ook te dun. Wanneer je dan squat of een burpee doet, kan iedereen meegenieten van je derrière. Da’s natuurlijk niet de bedoeling.”

Quote Een goede legging is meer flatterend én zal je spieren, pezen en gewrichten beter ondersteu­nen. Élodie Ouédraogo

Haar ultieme tip: check of een stof dik genoeg is. Élodie: “Stoffen die te dun of licht van kleur zijn, zullen een beetje doorschijnen. Kies voor een stevige legging met voldoende compressie. Dat flatteert én het zal je spieren, pezen en gewrichten beter ondersteunen. En niets zo vervelend als kledij die nat en plakkerig wordt, als je fel zweet of als het even regent. Dat kan je vermijden door even naar het etiket te kijken. Staat er moisture wicking bij de beschrijving? Dat betekent zoveel als vochtafdrijvend. Het voorkomt dat je sportkleding klam aanvoelt.”

“Naast de legging is een degelijke sportbeha dé basic die niet mag ontbreken in je kleerkast. Zie dat je borsten mooi op hun plaats blijven zitten, ook als je beweegt. Maar het kledingstuk mag niet té hard knellen. Je wil geen benauwd gevoel tijdens het sporten. En check of de beha voldoende ondersteuning biedt. Sommigen hebben liever eentje met ingebouwde cups, iemand anders liever zonder. Dat is een persoonlijke keuze.”

Geen excuses

Maak het jezelf makkelijk, adviseert de atlete nog. “Ik sport graag ’s avonds. Na een lastige dag kan je dan alle frustraties verwerken. Ik leg mijn sportkledij vaak klaar op de trap, goed in het zicht. Als je nog moet zoeken waar je sportbeha ligt of een pull uit de propere was moet halen, is het verleidelijk om excuses te verzinnen. ‘Het is koud buiten en ik vind mijn trui niet meteen, ik zal morgen wel gaan sporten.’ Neen! Leg je sportkledij telkens op dezelfde plaats in de kleerkast, en zwier je kledij meteen in de wasman,d als je thuiskomt. Zo geef je jezelf niet de kans om smoesjes te verzinnen het sporten uit te stellen.”

