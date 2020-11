De impact van corona: 10 manieren waarop de modewereld is veranderd door de crisis

1. Gij zult uzelf zijn

Self-love en self-care zijn belangrijke waarden geworden. Ook op modevlak willen we ons beste beentje voorzetten. Zolang het maar ons eigen been is en niet langer dat van een ellenlang, onbereikbaar topmodel waaraan we ons spiegelen. Nicola Brajato, doctoraatsonderzoeker in mode- en genderstudies aan Universiteit Antwerpen: “We beseffen dat we decennialang een al te stereotiep schoonheidsideaal – lang en slank – hebben nagestreefd. De jongste jaren herdefiniëren we in dat opzicht onze waarden. Mode wordt authentieker en meer intersectioneel. Daarmee bedoel ik dat onze identiteit opgebouwd is uit verschillende categorieën – gender, klasse, etniciteit, religie, seksualiteit, gezondheid – en dat de modewereld dat ook breed begint in te zien.”