De iconische lievelingshandtas van Carrie Bradshaw in ‘Sex and The City’ is dit jaar weer hipper dan hip

Dit verwacht superfan Flo Windey van het vervolg op Sex and the City: “Ik hoop dat het toxic gedrag van Mr. Big niet meer geromanti­seerd wordt”

15 januari The word is out: er komt een langverwacht vervolg op Sex and the City. Het nieuwe seizoen werd geteased op de Instagramprofielen van Sarah Jessica Parker en haar tegenspeelsters. Ook HBO bevestigt de reboot. Geweldig nieuws, alleen zal de vrijgevochten Samantha tot onze grote spijt geen deel meer uitmaken van de cast. “Ze is mijn favoriete personage, maar van mij mogen ze haar vervangen door een non-binair persoon of iemand met een andere etnische achtergrond”, vertelt superfan Flo Windey ons. Want hoewel de serie vooruitstrevend was voor zijn tijd, is er zeker ook nog ruimte voor verbetering.