De gerenoveerde sixtiesbungalow van Nele en Veronika ligt midden in een bos. “Eekhoorns en vossen in plaats van buren: fantastisch!”

Een oase van rust, dat is exact wat je vindt rondom de gerenoveerde sixtiesbungalow van Nele en Veronika. Hun huis ligt midden in een bos, waardoor je vanuit alle hoeken van de strakke zwarte bungalow uitkijkt op een prachtig groen canvas. Terwijl je vingers kriebelen om in elke kamer het perfecte natuurplaatje vast te leggen, wil je net zo graag even genieten in de zomerliving met grote glasramen. “Tijdens de verbouwingen verhuisden we naar een studio in de stad. Daar maakten we een serieuze dip mee, want we misten het groen en de rust verschrikkelijk.”

Wie zijn Nele en Veronika? • Nele Bollen en Veronika Pot vormen sinds 2004 een koppel.

• Nele (38) is campagneverantwoordelijke bij de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Haar realisaties zie je overal langs de kant van de weg.

• Veronika (56) werkt op de marketing- en communicatieafdeling van Agfa-Gevaert en is beeldend kunstenaar (veronikapot.com).

• Het koppel woont in een gerenoveerde en uitgebreide bungalow vlak bij het militair domein van Brasschaat.

• De gerenoveerde sixtiesbungalow wordt omringd door de natuur. Vanuit elke kamer zie je een stukje groen, alsof je door de zoeker van een camera kijkt om het perfecte plaatje vast te leggen. Volledig scherm © Steven Richardson

“Ik woon hier al sinds 1990 – vandaag zou een huis op deze locatie voor mij onbetaalbaar zijn”, zegt Veronika. “Toen Nele bij me introk, voelde ze zich ook meteen goed op deze plek. Maar we wisten niet goed wat te doen: vooraan een nieuw huis bouwen of dit renoveren en uitbreiden, want na dertig jaar was alles uitgeleefd en er was ook te weinig ruimte voor ons tweeën. Omdat het zo’n moeilijke keuze was, nodigden we al onze vrienden uit om hun mening te horen. Ze waren het erover eens dat de meerwaarde zat in het feit dat we zo ver van de straat woonden. We worden omringd door een bos dat onze tuin zelfs wat mag inpalmen. We zien geen buren, maar eekhoorns, vossen, reetjes...”, vertelt het koppel.

Volledig scherm © Steven Richardson

Volledig scherm © Steven Richardson

“Om maar te zeggen: we kozen voor een verbouwing. We verhuisden voor vier maanden naar een studio in de stad, maar daar maakten we een serieuze dip mee, omdat we het groen en de rust zo misten. Die ervaring had ook een positieve kant, want we weten nu al dat we later op onze oude dag niet naar een appartement moeten trekken”, zeggen ze.

Voor de make-over van de bungalow werkten Veronika en Nele samen met architect David Bulckaen. Het was een evidente keuze toen bleek dat ze een gezamenlijke bewondering hadden voor de jarenvijftigvilla van John Lautner uit de film ‘A Single Man’. “Het is een huis in een houten jasje dat volledig is afgestemd op de natuur. Dat wilden we ook. David voegde er nog iets extra’s aan toe met een verwijzing naar Veronika’s werk als fotograaf. Hij vatte elke ruimte op als een aparte kamer met telkens één raam met zicht op een specifiek deel van de tuin. Het is alsof je door de zoeker van een camera kijkt.”

Quote Het is echt een luxe om twee zithoeken te hebben. Als we eens op onszelf willen zijn, kan dat perfect in dit huis.

De enige uitzondering daarop is de zomerliving. Die is omgeven door glas en bij mooi weer worden alle ramen opengezwierd. “We wisten eerst niet goed wat we met deze ruimte zouden aanvangen, tot we toevallig in een brocantewinkel een oud toogmeubel spotten. Dat was perfect om hier onze coffee corner en onze bar in te richten. Het is echt een luxe om twee zithoeken te hebben. Als we eens op onszelf willen zijn, kan dat perfect in dit huis. We hebben beiden ook een eigen bureau en in de tuin staat er een container waar Veronika haar atelier heeft. Nu is het geld even op, maar van zodra we weer gespaard hebben, gaan we verder met de tuinaanleg.”

Volledig scherm © Steven Richardson

Volledig scherm © Steven Richardson

Inheems en uitheems

Omdat ze het niet vonden passen in hun inheemse tuin, maakten Veronika en Nele een exotisch hoekje in de zomerliving met cactussen, vetplanten, een bananenplant… “Binnen een paar jaar is het hier een mini-jungle!” Ook de eerste stappen die Nele als keramiste zette, zijn hier te bewonderen. De wandmeubels zijn gemaakt van spotgoedkope, zwarte mdf-platen. De brute betonvloer kan tegen een stootje.

Roze bril

Nele heeft haar bureau naast de slaapkamer en kijkt uit op het achterliggende bos. Veronika werkt in het aangebouwde gedeelte vooraan. Je weet er niet waar eerst te kijken: robotdiertjes die ze gebruikte voor een installatie, miniatuurfiguurtjes van pinguïns die Nele maakte, kunstfoto’s, spullen uit de natuur, boeken… Dit is duidelijk een creatief labo. Het bureau bestaat uit een blad dat bekleed is met oranje linoleum. De stoeptegels zijn een originele én budgetvriendelijke ingreep. Eén houten wand stak Nele in het roze. De tint geeft een subtiele warme toets.

Volledig scherm Het jungle-hoekje en de bureau © Steven Richardson

XL-bakplaat

Als er bezoek komt, is Veronika de kok van dienst. Omdat ze niet afgezonderd van de rest zou staan, is er een kijkgat gemaakt in de scheidingsmuur met de keuken. Iedereen komt langs daar ook eens piepen wat de pot schaft. Het aanrecht is van hetzelfde metaal als dat van een ovenbakplaat. Na verloop van tijd krijgt het door het gebruik een mooie patine. De foto aan de muur is van Max Pinckers.

Volledig scherm Nele en Veronika in hun keuken. © Steven Richardson

Chalet 2.0

Om geld te besparen, werden nieuwe leidingen bovenop de bestaande vloer gelegd en daarop kwam een laagje beton zonder kleurpigment. Het houten plafond en de haard zijn gebleven. “Ze doen denken aan een chalet in de Ardennen.” Veronika maakte de salontafel, met hout van een gesneuvelde treurwilg uit de tuin. De zetel van Hay is een van de weinige nieuwe meubels.

Volledig scherm De woonkamer met Ardennen-vibes. © Steven Richardson

