De geklede ‘omaschoenen’ zijn weer hip. “Ze hebben iets vertrouwd”

Onze moeders en grootmoeders droegen het graag, de stijve, degelijke schoen. Het ding had evenveel sexappeal als een belastingaangifte, maar was wel kwalitatief en comfortabel. En nu is het ‘seutig schoeisel’ weer helemaal terug. Moderedacteur David kaart de trend: “Het was lange tijd zo dat streetwear de klassiekere silhouetten en maatwerk in het vergeethoekje duwde. Jongeren die zich cool wilden kleden, droegen sneakers. En dan nog het liefst van hippe merken zoals Balenciaga of Yeezy. Maar vanaf het moment dat iets hip té mainstream wordt, verliest het zijn allure. Met andere woorden: wanneer je suffe grootouders dezelfde sneakers dragen, zijn ze niet meer cool.”

Quote Het mag weer deftig zijn, en een beetje chiquer en stijver. Preppy fashion is on the rise. Moderedacteur David Devriendt

Juist omdat er dus een overvloed was aan sneakerlanceringen zijn we verzadigd. “Pas op: het blijft een klassieker, die de komende decennia nog een vaste plaats zal krijgen in onze kleerkast. Maar we merken dat er een weerslag is in de modewereld. De start daarvan zagen we drie jaar geleden al, maar toen kwam corona. We gingen amper naar buiten, dus alles draaide rond comfort. Dat is nu helemaal passé. Het mag weer deftig zijn, en een beetje chiquer en stijver”, vertelt David. “Preppy fashion is on the rise. Volgens analyses wordt er op Google en sociale media massaal gezocht naar de term ‘preppy’. Op TikTok wordt de hashtag #hauteaesthetic bijvoorbeeld graag gebruikt.”

Preppy én rebels

Het hoeft dus niet te verbazen dat winkels tegenwoordig vol hangen met maatpakken en degelijke wollen broeken. Ook de lederen instapper is het van het. En daar zijn verschillende verklaringen voor, die allemaal op elkaar inspelen en elkaar versterken, zegt David. “Loafers en mocassins zijn sowieso al modeklassiekers. Het zijn schoenen die we associëren met ambacht, met knowhow, met geschiedenis. Ze hebben iets vertrouwd. En in een maatschappij in coronacrisis grijpen we graag terug naar zulke familiaire kledingstukken.”

Maar naast dat klassieke imago heeft de instapper ook een subversief kantje. “Ook dat spreekt de jongere generatie aan. Denk maar aan de instappers van Dr. Martens: deze stevige stampers zijn onlosmakelijk verbonden met subculturen en rebellerende fans. En los daarvan is het een passe-partout. Je kan er een punk look mee creëren, een skaterboy kan perfect loafers dragen, maar het past evengoed bij iemand die de keurige Italiaanse stijl aanhangt.”

Net als opa, maar met je eigen schwung

David gaat verder: “Het past ook bij de revival van de nineties, die nog steeds aan de gang is. In de jaren negentig hadden mensen de neiging om zich klassieke symbolen toe te eigenen en een heel andere betekenis te geven. Dat gebeurt nu ook. Je draagt hetzelfde als je opa, maar geeft er een eigen schwung aan. En we mogen niet vergeten dat instappers, net zoals sneakers, best comfortabele schoenen zijn. Je hoeft je zelfs niet bukken om je veters te knopen.”

Iconische modellen

De voorbije jaren hebben bekende merken lederen instappers op de markt gebracht, die instant begeerd waren. David: “In 2020 lanceerde het Italiaanse modehuis Prada zwarte loafers, met het driehoekig logo erop. OOk de loafers van Gucci hebben een iconische status, en het luxemerk Fratelli Rossetti is eveneens gekend om z’n schoenen. En wist je dat de Britse stad Northampton bekendstaat als de schoenen-hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk? Daar vind je wellicht heel wat winkels die kwaliteitsvolle loafers verkopen. Iets betaalbaarder, en meer in de buurt, zijn de merken Dr. Martens en Sebago.”

Omdat de lederen, degelijke instapper zo veelzijdig is, kan je hem ook op verschillende manieren dragen. “Het is een uniseks stuk, dat gedragen kan worden door zowel vrouwen als mannen en mensen die zich niet identificeren met deze binaire gendercategorieën”, meent David. “Persoonlijk vind ik dat de instapper het beste tot zijn recht komt als je het volledige silhouet van de schoen ziet. Onder een lange, wijde broek zit hij een beetje verstopt. Gecombineerd met een geklede carrot broek of korte jeans oogt hij daarentegen elegant. Je kan het ook dragen met een minirok. De ene verkiest de preppy stijl, de ander zal liever een tartan-rok dragen zoals Avril Lavigne, die tegenwoordig weer een populair stijlicoon is. Kortom, je kan er echt alle kanten mee uit.”

