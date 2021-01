De ‘Fox-eye’ of een ‘Liquid glow’: Beautyredactrice Sophie deelt haar 20 favoriete ontdekkingen van 2020

Beautyredactrice Sophie kent de beautywereld als haar broekzak. Ook al bleef het deurtje van haar beautykastje dit jaar vaker gesloten, waren er het afgelopen jaar toch een aantal innovaties die haar hart hebben veroverd. Ze zet voor jou haar favoriete nieuwigheden in een top 20: een bloemlezing van de crème de la crème. “Eerlijk: veel make-up hebben we het voorbije jaar niet gedragen. Uitzondering op de regel: mascara. Wat daar nog vernieuwend aan kan zijn? Veel.”

“2020 was een raar jaar op beautyvlak. Het merendeel van mijn potjes, kleurtjes en smeersels bleef onaangeroerd in de kast. Om maar te zeggen, als er dan toch iets op mijn gezicht belandde, moest het écht de moeite zijn.”

De beste make-up

Eerlijk: veel make-up hebben we het voorbije jaar niet gedragen. Uitzondering op de regel: mascara. Wat daar nog vernieuwend aan kan zijn? Veel, en in tijden van mondmaskers kunnen we daar alleen blij om zijn. Kruidvat en Dior verrasten met de borstelvorm en imponeerden met het resultaat. De concealer van Clarins weet mijn coronawallen vakkundig te verdoezelen, terwijl de vloeibare highlighter van Guerlain subtiel de aandacht vestigt op de jukbeenderen die net boven dat mondmasker uitpiepen.

1. Dior, Diorshow Iconic Overcurl, € 37,50 bij ICI PARIS XL

2. Kruidvat, Lash Define Skinny Mascara, € 2,99 bij Kruidvat

3. Clarins, Everlasting concealer, € 26,90 bij Planet Parfum

4. Guerlain, Météorites Liquid Highlighter, € 39,50 bij ICI PARIS XL

De beste spa @ home

Haal de volledige menukaart van je lokaal beautysalon in huis met één handig apparaatje. Deze futuristisch uitziende huidverzorgingstool combineert verschillende technieken voor het beste resultaat. De UFO 2 Foreo biedt acht verschillende lichttherapiekleuren, sonische pulsaties en thermo- en cryofuncties aan. Het merk raadt aan om het toestel te gebruiken in combinatie met de specifiek ontworpen gezichtsmaskers, maar zelf masseer ik er ook mijn serums en crèmes mee in. Toegegeven, aan al die technologie hangt een behoorlijk prijskaartje, maar na drie behandelingen heb je het er eigenlijk alweer uit. Ook niet te onderschatten in dat opzicht: sheet maskers voor je haar. Ze hebben dezelfde voordelen als een standaard haarmasker, met als bonus een beschermend vliesje dat je haren samenhoudt en de lichaamswarmte bewaart, waardoor de ingrediënten nog beter kunnen inwerken. Alsof je net van de kapper komt.

5. Starskin, Coco-Nuts Hot Oil Hair Mask, € 10,45 bij Douglas

6. FOREO, UFO 2, € 279 bij de Bijenkorf en foreo.com

De beste skincareproducten

2020 was het jaar waarin niacinamide – oftewel vitamine B3 – eindelijk de sterrenstatus kreeg die het verdiende. Het ingrediënt is een manusje-van-alles. Het versterkt de huidbarrière en heeft een licht exfoliërend effect, waardoor het op lange termijn voor een gladdere huid zorgt. Daarnaast werkt het ontstekingsremmend én remt het de talgproductie. Enfin, het zal niemand verbazen dat ik stiekem altijd een back-up in mijn badkamerkastje heb, zodat ik nooit zonder val.

7. Paula’s Choice, Clinical Niacinamide 20% Treatment, € 52 bij paulaschoice.nl

2020 was eveneens het jaar waarin ik de peeling ontdekte. Enfin: waarin ik de peeling effectief volhield. De voordelen mogen nog zo veelbelovend zijn – minder rimpeltjes en pigmentvlekken, meer éclat en hydratatie –, het proces vereist doorzettingsvermogen. Introduceren doe je best voorzichtig: start met twee keer per week, pas na drie weken mag je een dagje extra peelen. Dat hou je opnieuw drie weken vol voor je naar vier dagen mag gaan. En zelfs dan zijn schilfertjes en roodheid de eerste dagen onvermijdelijk. Maar goed, de aanhouder wint een mooie teint dus zo gezegd zo gedaan. Ondertussen smeer ik probleemloos dagelijks en dat effect zie ik in de spiegel: die beginnende fronsrimpel zit er helaas nog altijd, maar mijn huid is zuiverder, straalt meer en ziet er over het algemeen frisser uit.

8. COSRX, BHA/AHA Clarifying Treatment Toner, € 22,95 bij boozyshop.nl

9. Paula’s Choice, Skin Perfecting 8% AHA Gel Exfoliant, € 34 bij paulaschoice.nl

De beste geur

Parfum blijft iets persoonlijks, maar zelden zo weinig complimentjes gehad als op Baccarat Rouge 540 Extrait. Bedwelmend zoet, vrouwelijk en uniek tegelijk. Eén keer op mijn polsen sprayen in de badkamer was voldoende om heel het huis van een subtiel aroma te voorzien. Ik begin alvast te sparen voor een fullsize flacon.

10. Maison Francis Kurkdjian, Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum, € 299 bij Senteurs d’Ailleurs

De beste techniek

De trend #foxeye is overal. Trendsetter was Bella Hadid met haar intense blik waarbij het lijkt alsof je buitenste ooghoeken en wenkbrauwen permanent opgetrokken zijn. Leuke bijwerking: je ziet er instant vijf jaar jonger uit, want door te spelen met schaduwen wordt je gelaat optisch gelift.

11. MAX Factor, Colour X-pert Soft Touch Palette, € 19,99 bij Di

De beste haarkleuring

Knuffelcontact, covidioot en hoestschaamte, 2020 leverde heel wat nieuwe woorden op. Nog enkele persoonlijke suggesties: uitgroeigêne (spreekt voor zich), kapperzapper (iemand die over de grens naar de kapper gaat), kleursleur en haarzooi (wanneer respectievelijk je tint of snit hulpbehoevend zijn). Met het sluiten van de salons bleek pas hoezeer de Belg gehecht is aan zijn coiffure en gingen we massaal op zoek naar een manier om dat coronakapsel in toom te houden. Persoonlijke tip: kleurmaskers. Die bevatten naast kleurpigmenten ook verzorgende ingrediënten en zijn ideaal om je kapsel op te frissen of te experimenteren zonder je haren te beschadigen.

12. Moroccanoil, Color Depositing Mask, € 35 bij de Bijenkorf

13. Wella, Color Fresh Mask, € 21,99 bij jochenvanhoudt.be

De beste behandeling

Net op de valreep van 2020 probeerde ik Profhilo uit, de nieuwste it-behandeling in beautyland en beter bekend als ‘the liquid glow’. Niet voor gevoelige lezers, want je krijgt 10 prikjes met hyaluronzuur in je gelaat. Geen fillers of botox, wel een soort van huidbooster die eerder in het rijtje van de peelings en lasers valt. Doordat het hyaluronzuur quasi onbewerkt is, verandert het niets aan je gelaat maar stimuleert het de aanmaak van elastine en verzorgt het de huid van binnenuit. Het resultaat is beter dan ik had durven hopen: mijn huid voelt zacht en gehydrateerd, oogt steviger en heeft een natuurlijke gloed. De prikjes voel je bijna niet, het prijskaartje helaas wel. Voor een behandeling tel je rond de 300 euro neer (en je hebt er twee nodig). Al heb je er tot twee jaar resultaat van. En dat is omgerekend de prijs van een luxenachtcrème. Iets goedkoper maar eveneens een aanrader: de Hydrafacial. Een zuiverende behandeling die de coronastress zo van je gelaat wast en vervolgens tal van actieve ingrediënten insluist voor een frisse teint.

14. Profhilo, € 300 bij Sarasin Clinic

15. Hydrafacial, € 150 bij Carpe Clinic

De beste badkamergadgets

Bekentenis: tot voor kort stond ik nog op z’n middeleeuws met een manuele tandenborstel te schrobben. Ging prima, dus waarom veel geld neertellen voor een elektrisch exemplaar? Totdat ik voor een artikel tijdelijk zo’n elektronische tandenborstel mocht testen. Sindsdien kan ik niet meer zonder. Mijn tanden voelen superglad – alsof ik net van de tandarts kom, minus de vervelende ervaring – én ik ontdekte dat ik helemaal niet zo’n goede poetser ben. Dankzij de bijbehorende app weet ik nu dat ik bepaalde plekjes onbewust oversla en dat ik soms te hard poets. Nog zo'n slimme handlanger is de gloednieuwe haardroger van Philips met SenseIQ-technologie. De digitale sensor meet tot 4.000 per droogsessie de temperatuur van het haar en past die voortdurend aan om de oververhitting te voorkomen en het haar zo min mogelijk te beschadigen.

16. Oral B, iO 9n elektrische tandenborstel, € 289 bij Vanden Borre

17. Philips, SenseIQ haardroger, € 129,99 bij philips.be

Een ecowarrior zal ik nooit worden, al probeer ik mijn voetafdruk wat te beperken. Eén van de kleine veranderingen die ik het voorbije jaar introduceerde: herbruikbare wattenschijfjes. Na ettelijke soorten te proberen, vond ik mijn favoriet: deze ultradunne watjes nemen het makkelijkst product op en zijn zacht genoeg voor de tere huid rond de ogen. En ze komen bovendien in een pakje van zes, dus je wasmachine draait geen overuren.

18. Holland & Barret, dunne wasbare wattenschijfjes, € 8,99 (6 stuks) bij Holland & Barret

Corona bleek de uitgelezen reden om ons haar te trainen zodat het minder snel vet wordt. Ondertussen kan ik drie dagen zonder wassen, mits de assistentie van wat drooshampoo. Deze van Garnier werd razendsnel favoriet wegens betaalbaar, efficiënt en volledig onzichtbaar. Zelfs op donker haar.

19. Garnier Fructis, Invisible Dry Shampoo, € 4,99 bij de supermarkt

De beste alcoholgel

In de categorie ‘nieuwkomer’ kunnen we niet anders dan een flesje desinfecteergel plaatsen. En als het dan toch moet, liefst eentje dat zo lief mogelijk is voor onze handen. Deze hygiënische handgel bevat prebiotica om de werking van de natuurlijke huidbarrière en de goede huidbacteriën zo weinig mogelijk te verstoren.

20. Skin by Dings, Clean Things for Dirty Minds, € 15 bij skinbydings.com