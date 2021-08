De cast van Friends lanceert merch met hun favoriete quotes uit de serie (en alle opbrengsten gaan naar het goede doel)

De acteurs van de populaire show uit de nineties stonden de laatste tijd nogal in de spotlight dankzij hun langverwachte reünie. Erg lijken ze dat niet te vinden, want ze kondigden gisteren via hun persoonlijke profielen nog meer heuglijk nieuws aan. “Ik ben in de wolken om jullie enkele stukken te laten zien van de allereerste 'Friends’-collectie”, schreef Jennifer Aniston op haar Instagramprofiel. “Een deel van de opbrengst van de gelimiteerde collectie zal gaan naar Americares, een organisatie die zich inzet om geestelijke gezondheidszorg en medische hulp te bieden aan gemeenschappen en individuen die getroffen zijn door Covid-19.”

De cast werkt voor de collectie samen met het bedrijf Represent, dat gespecialiseerd is in entertainmentmerchandising, om zo een aantal iconische momenten uit de show te herdenken. Wij spotten al enkele favoriete quotes op de merch. Herinner jij je nog “we were so not on a break", “when were you under me” of “could I be wearing any more clothes?”