De Britse krant ‘The Times’ noemt Essentiel-topvrouw Inge Onsea een van de best geklede vrouwen boven de 50

Binnen de modewereld is Inge Onsea (52) een pièce unique. Haar kledingstijl is zwierig, kleurrijk, gedurfd, en met Essentiel Antwerp heeft ze een knap imperium uitgebouwd. Dat is ook de Britse krant ‘The Times’ opgevallen. Zij benoemden haar tot een van de twintig stijliconen ouder dan vijftig jaar die je in de gaten moet houden. Niet min, zeker als je kijkt naar de andere namen in het lijstje: van actrice Kate Blanchett (52) tot Michelle Obama (58) of de bekende influencer Iris Apfel (100).

Op stijl staat geen leeftijd, en je hoeft je zeker niet plots degelijk en saai te kleden eens je wat ouder bent. Da’s de boodschap die ‘The Times’ wil verspreiden. De gerenommeerde krant maakte een top twintig van vrouwen ouder dan vijftig jaar die tonen hoe je creatief kunt omgaan met je kleerkast. Er staan heel wat grote namen in, denk maar aan actrices Tilda Swinton, Diane Keaton en Cate Blanchett, voormalig First Lady Michelle Obama, ontwerpster Miucci Prada, maar ook Iris Apfel, een bekend stijlicoon dat enkele maanden geleden nog honderd kaarsjes mocht uitblazen.

Al is de naam die het meest in het oog springt, toch Inge Onsea. Ze staat erom bekend haar leeftijd graag geheim te houden, maar voor ‘The Times’ maakte ze een uitzondering. In het artikel wordt ze zowel geprezen om haar modemerk Essentiel Antwerp - “het is een go-to winkel voor kleding die je doet lachen” - als om haar eigen kledingstijl. “Inge is een vrouw die op een briljante manier uitblinkt in dopamine dressing.” Dat is het fenomeen waarbij je kleurrijke outfits draagt en waarbij die vestimentaire keuze jou en iedereen om je heen gelukkig maakt.

Het begon met een aantal T-shirts

Inge richtte het populaire merk Essentiel Antwerp op met haar ex-man Esfan Eghtessadi. In 1999 lanceerden ze een eigen collectie met T-shirts. Vier stijlen, twintig verschillende kleuren: het was hun antwoord op het monochrome modelandschap. Een jaar later openden ze een eerste winkel in Antwerpen. Later werden ook knitwear, jassen, jurken, blouses, broeken en accessoires in trendy kleuren en in knallende bloemenprints toegevoegd.

De onderscheiding van ‘The Times’ is dubbel en dik verdiend, als je ’t ons vraagt. Inge Onsea is gepokt en gemazeld in haar vak, een groot stijlicoon, een vrouw naar ons hart. NINA volgt haar al jaren, en toen we haar enkele maanden geleden vroegen wat het voor haar betekent om vrouw te zijn, zei ze het volgende: “Ik ben ontzettend fier! Ik zou absoluut niet willen wisselen met mannen. Als vrouwen hebben we zoveel identiteiten en we hebben die enorme kracht om constant te switchen en te schakelen. We moeten tegelijk de zorgzame mama, de perfecte huisvrouw, de lieve dochter, de behulpzame vriendin en de sterke businessvrouw zijn.”

“Maar onze allergrootste grote kracht is zichtbaar zijn. Dat geeft ons de kans om gedurfd en stoutmoedig te zijn. Dus doe die hakken en lippenstift aan en own it!” Op 26 februari staat ze bij ons op de cover. Benieuwd? Nog een dikke drie weken wachten en het is zover.

Volledig scherm Inge Onsea. © Photo News

