De boezem wordt steeds groter: waarom K-cup niet de laatste letter van het alfabet zal zijn

Grijs haar is een hit op het filmfesti­val van Cannes (en is dus officieel niet langer iets om je voor te schamen!)

9 juli Van veelvuldige kappersbeurten tot dure haarproducten: ooit was er een tijd dat vrouwen bakken geld uitgaven om hun grijze haren te maskeren. Alles deden ze eraan om te voorkomen dat hun lokken hun leeftijd zouden verraden, maar dat is nu duidelijk verleden tijd. Sinds vorig jaar is grijs namelijk een echte trendkleur, van titanium en houtskool- tot staalgrijs. Dat bewezen ook deze grote sterren op de 74e editie van het Cannes filmfestival.