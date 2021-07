De beautylijn van ‘Stranger Things’-ster Millie Bobby Brown komt naar België: vegan, betaalbaar en speciaal ontworpen voor Gen Z

De ene na de andere ster lanceert tegenwoordig een eigen huidverzorgingsmerk of make-uplijn . Zo ook Millie Bobby Brown (17), die we kennen als het personage Eleven uit de Netflix-hit Stranger Things . Het verschil tussen haar merk en andere merken van sterren? ‘Florence by Mills’ is specifiek gericht op mensen van Millies generatie, Gen Z. Vanaf volgende week is het merk voor het eerst verkrijgbaar bij ons via ICI Paris XL.

De Britse actrice was piepjong toen ze razend bekend werd dankzij haar rol in Stranger Things. Dat maakte haar een rolmodel voor veel tieners én het gaf haar een platform op sociale media. Het is dan ook niet zo’n gek idee dat de zeventienjarige in 2019 een eigen lijn lanceerde met Gen Z als doelgroep. Ze was destijds vijftien jaar oud. Aandoenlijk: Millie vernoemde het merk naar haar grootmoeder, Florence, die vorig jaar overleed. Mills is dan weer een van haar eigen bijnamen.

Veranderende noden

Je lichaam en huid ondergaan heel wat veranderingen als puber, wat het voor velen een lastige periode maakt. Gelukkig kunnen een goede huidverzorgingsroutine en de juiste producten al een wereld van verschil maken. Dat weet Millie, boegbeeld van Gen Z, als de beste. Daarom speelde ze met haar merk in op de noden van die generatie. Want enerzijds wordt er meer dan ooit belang gehecht aan ‘schone’ producten, anderzijds zijn we met zijn allen steeds beter geïnformeerd over de ingrediënten in onze serums, reinigers en crèmes. Twee aspecten waar Millie rekening mee heeft gehouden in het ontwikkelen van haar lijn: alle producten zijn dermatologisch getest, dierproefvrij, bestaan uit vitamines en plantaardige ingrediënten en zijn vrij van parabenen, sulfaten en synthetische geurstoffen.

Daarnaast is Florence by Mills betaalbaar, met prijzen tussen de 15 à 25 euro - niet onbelangrijk voor jonge mensen die vaak een beperkt budget hebben. Verder is het op de website ook mogelijk om de producten virtueel uit te testen en zo je juiste tint te vinden. Over gebruiksvriendelijkheid gesproken.

(Lees verder onder de foto.)

De lijn bevat zowel make-up als huidverzorging en de producten zijn zo ontwikkeld dat je er creatief mee kan zijn. Want als tiener ben je natuurlijk volop bezig met het ontwikkelen van je identiteit.

In het gamma zitten onder andere een gezichtsreiniger, een verzorgende crème, acne pads (die puistjes uitdrogen), micellair water en een face mist, maar ook mascara, highlighter en wenkbrauwgel. De producten zien er niet alleen leuk uit, ze blijken volgens tevreden gebruikers ook echt te doen wat ze beloven.

Binnenkort kan jij het zelf testen, want de Florence by Mills-collectie is vanaf 2 augustus 2021 exclusief verkrijgbaar bij ICI PARIS XL België en Luxemburg.

