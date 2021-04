De 8 jurkentrends die scoren dit voorjaar, van kort en zwierig tot sexy met een open rug

Een lichtge­kleur­de jeans, sneakers en een maxijurk: meer dan deze 12 kleding­stuks heb je niet nodig om je deze lente stijlvol te kleden

6 maart Less is more, of zoals ecologische styliste Maureen Riley het zegt: less is better. Dat is waar het om draait bij een capsulecollectie. Minder en beter kopen, met stukken in je garderobe die je op veel verschillende manieren kan dragen. Zeg vaarwel aan fast fashion en urenlang voor je kleerkast staan. Bouw een slimme, ecologische lentecapsule aan de hand van deze praktische tips. “Met twaalf stuks kan je makkelijk eenentwintig tot vierentwintig outfits samenstellen.”